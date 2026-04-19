Calcio. Imperia-Sanremese 2-2, tra i matuziani spiccano le prestazioni di Monticone e Cavaliere (Video)

Due dei protagonisti in campo per la Sanremese nel derby pareggiato 2-2 a Imperia sono stati Mattia Monticone e Francesco Cavaliere.
Per Monticone, oggi con la fascia di capitano al braccio, primo gol in stagione nel match più atteso da tutto l'ambiente matuziano. Con una bella dedica, per lui e la sua compagna, che presto diventeranno genitori di una bimba a fine giugno.
Per Francesco Cavaliere una gara di spessore, che però il centrocampista classe 2008 definisce complicata: un punto strappato davanti a una cornice di pubblico bellissima, col tiro di Cavaliere respinto da Rossi e ribattuto in rete da Girgi anche grazie a una deviazione.