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Calcio | 19 aprile 2026, 19:30

Calcio. Imperia-Sanremese 2-2, tra i matuziani spiccano le prestazioni di Monticone e Cavaliere (Video)

Dedica speciale per il capitano di giornata. Per il giovane centrocampista classe 2008 c'è lo zampino nel gol del pareggio di Girgi

Calcio. Imperia-Sanremese 2-2, tra i matuziani spiccano le prestazioni di Monticone e Cavaliere (Video)

Due dei protagonisti in campo per la Sanremese nel derby pareggiato 2-2 a Imperia sono stati Mattia Monticone e Francesco Cavaliere.

Per Monticone, oggi con la fascia di capitano al braccio, primo gol in stagione nel match più atteso da tutto l'ambiente matuziano. Con una bella dedica, per lui e la sua compagna, che presto diventeranno genitori di una bimba a fine giugno.

Per Francesco Cavaliere una gara di spessore, che però il centrocampista classe 2008 definisce complicata: un punto strappato davanti a una cornice di pubblico bellissima, col tiro di Cavaliere respinto da Rossi e ribattuto in rete da Girgi anche grazie a una deviazione.   

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Federico Bruzzese

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