Pallamano, l'under 14 dell'Abc Bordighera scende in campo

L'Abc Bordighera torna in campo nel fine settimana. L'under 14, al Palabiancheri di Bordighera, sarà impegnata nell'ultimo concentramento del campionato italiano.

"Nel pomeriggio il Palazzetto dello Sport di Bordighera ospita l'ultimo concentramento decisivo del campionato italiano under 14 maschile. Un appuntamento che vale l'accesso ai playoff per i biancorossi allenati da Stefania Conte" - dice l'Abc Bordighera - "Si parte alle 16 con l'ABC Bordighera contro Dertona Pallamano. Alle 18:20 vi sarà il secondo match contro San Martino Pallamano. Secondo la classifica Bordighera è attualmente quarta con 4 vittorie e 2 sconfitte, ma con due gare in meno rispetto alle avversarie. Una vittoria nel concentramento significherebbe terzo posto nel girone da 10 squadre e qualificazione alla fase playoff".

"Una stagione di crescita" - commenta l'Abc Bordighera - "L'under 14 quest'anno ha fatto esperienza anche nel campionato francese, giocando da sotto età nella categoria under 15. II bilancio è stato di tutto rispetto: quarto posto a pari merito con il Cavigal Nizza, con 10 vittorie, 6 sconfitte е 1 pareggio. Un percorso che ha fatto crescere il gruppo a livello tecnico e caratteriale".

"Obiettivo playoff e Coppa Italia: centrare i playoff italiani sarebbe la ciliegina sulla torta nella stagione del 55° anniversario della società. In programma anche la partecipazione alla Coppa Italia di Misano Adriatico a metà luglio" - sottolinea l'Abc Bordighera - "La squadra arriva all'appuntamento con allenamenti intensivi e grande concentrazione. I ragazzi stanno rispondendo bene e la società è fiduciosa e soddisfatta del gruppo che si sta formando".