Calcio. Sanremese, Simone Andreis miglior giocatore di marzo: premiato al Museo biancazzurro

Ieri pomeriggio, presso il Museo della Sanremese allo Stadio Comunale di Sanremo, si è svolta la premiazione del centrocampista biancazzurro Simone Andreis, eletto miglior giocatore del mese di marzo.

Il riconoscimento è stato conferito dall’Associazione Culturale Circolo Biancazzurro “Titti Tudini”, che ha voluto celebrare le prestazioni del numero 30 della Sanremese Calcio, protagonista di una stagione positiva con 6 reti all’attivo.

Nato a Pietra Ligure il 25 settembre 2001 e in rosa dal 21 agosto 2024, Andreis si sta confermando uno degli elementi più importanti della squadra matuziana. Durante la cerimonia, oltre al premio, al giocatore è stato consegnato anche un piccolo dono per la prossima nascita in famiglia, gesto particolarmente apprezzato.

Sponsor dell’iniziativa è stato il negozio Affari di Ceramica. Presente all’incontro anche il compagno di squadra Francesco Cavaliere.

Archiviata la premiazione, l’attenzione si sposta ora sul campo: domenica è in programma il sentito derby contro l’Imperia Calcio allo stadio Nino Ciccione