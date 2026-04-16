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Sport | 16 aprile 2026, 10:50

Calcio. Sanremese, Simone Andreis miglior giocatore di marzo: premiato al Museo biancazzurro

Riconoscimento del Circolo “Titti Tudini” per il centrocampista, ora testa al derby contro l’Imperia

Ieri pomeriggio, presso il Museo della Sanremese allo Stadio Comunale di Sanremo, si è svolta la premiazione del centrocampista biancazzurro Simone Andreis, eletto miglior giocatore del mese di marzo.

Il riconoscimento è stato conferito dall’Associazione Culturale Circolo Biancazzurro “Titti Tudini”, che ha voluto celebrare le prestazioni del numero 30 della Sanremese Calcio, protagonista di una stagione positiva con 6 reti all’attivo.

Nato a Pietra Ligure il 25 settembre 2001 e in rosa dal 21 agosto 2024, Andreis si sta confermando uno degli elementi più importanti della squadra matuziana. Durante la cerimonia, oltre al premio, al giocatore è stato consegnato anche un piccolo dono per la prossima nascita in famiglia, gesto particolarmente apprezzato.

Sponsor dell’iniziativa è stato il negozio Affari di Ceramica. Presente all’incontro anche il compagno di squadra Francesco Cavaliere.

Archiviata la premiazione, l’attenzione si sposta ora sul campo: domenica è in programma il sentito derby contro l’Imperia Calcio allo stadio Nino Ciccione

Redazione

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