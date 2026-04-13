Virtus Sanremese inarrestabile: battuto il Cengio, titolo a un passo per la squadra di mister Prunecchi

La Virtus Sanremese continua la sua corsa trionfale e si conferma una vera macchina da vittorie. Superando il Cengio, i biancoazzurri hanno oltrepassato uno degli ostacoli più insidiosi lungo il cammino che conduce al titolo, ormai sempre più vicino. Non era una sfida semplice: tra la pressione della vigilia e un avversario combattivo, la formazione guidata da mister Prunecchi ha dimostrato ancora una volta maturità e solidità, qualità tipiche delle grandi squadre. A sbloccare il match ci ha pensato Martelli al 16’, con una splendida punizione che ha fatto esplodere l’entusiasmo. Nella ripresa, poi, la squadra ha saputo gestire il vantaggio con autorità, blindando il risultato senza correre rischi.

A fine gara, il tecnico ha mantenuto il profilo basso: "Siamo vicinissimi, ma non abbiamo ancora fatto nulla". Parole che invitano alla prudenza, ma che non frenano l’entusiasmo di una piazza che ormai vede il traguardo. Tra consapevolezza nei propri mezzi, compattezza del gruppo e risultati, il messaggio è chiaro: il conto alla rovescia per la festa è iniziato.