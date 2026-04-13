Vallecrosia al Mare, Samuele Mistretta sul podio al 'Trophée Enduro des Alpes' (Foto e video)

Secondo podio di stagione per Samuele Mistretta della PSV Ngteam Più Sport di Vallecrosia al Mare.
Dopo il titolo regionale, Samuele Mistretta arriva terzo nella categoria cadetti U17 all'Enduro des Alpes, circuito francese di enduro con tappa in Italia, a San Bartolomeo al mare.
La dedizione e la passione fanno la differenza per Samuele. "Sette sono state le prove speciali in programma nei due giorni del fine settimana appena concluso: quattro sabato e tre domenica" - fa sapere PSV Ngteam Più Sport - "La gara è dura e difficile da gestire dal punto di vista dello sforzo e delle linee sui trails del Golfo Dianese. 200 gli atleti alla partenza fra cadetti seniores, master e donne. Già sabato i tempi di Samuele davano ragione e preannunciavano un piazzamento d'élite a fine gara. Domenica è arrivata la conferma quando Samuele chiude la gara sul podio. Ora un po' di riposo e poi via per il prossimo appuntamento ancora in valutazione se in Italia o in territorio d'oltralpe".