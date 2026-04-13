Vallecrosia al Mare, Samuele Mistretta sul podio al 'Trophée Enduro des Alpes' (Foto e video)

La dedizione e la passione fanno la differenza per Samuele. "Sette sono state le prove speciali in programma nei due giorni del fine settimana appena concluso: quattro sabato e tre domenica" - fa sapere PSV Ngteam Più Sport - "La gara è dura e difficile da gestire dal punto di vista dello sforzo e delle linee sui trails del Golfo Dianese. 200 gli atleti alla partenza fra cadetti seniores, master e donne. Già sabato i tempi di Samuele davano ragione e preannunciavano un piazzamento d'élite a fine gara. Domenica è arrivata la conferma quando Samuele chiude la gara sul podio. Ora un po' di riposo e poi via per il prossimo appuntamento ancora in valutazione se in Italia o in territorio d'oltralpe".