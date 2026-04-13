Vallecrosia al Mare, il Fight Team LM sugli scudi all'evento Vertical Arena (Foto)

Il Fight Team LM di Vallecrosia al Mare sugli scudi all'evento Vertical Arena. Quattro gli atleti in gara che si sono dati battaglia nel pugilato, affermando il valore della squadra vallecrosina, ancora una volta, nell'evento organizzato dal Team Vertical a Borghetto S. Spirito.

"Emanuele Bassani e Matteo Brigasco, entrambi nella categoria 80/85 kg, danno battaglia fino all'ultimo secondo dei loro rispettivi match nella boxe a contatto leggero, perdendo di misura contro avversari ostici, complice anche l'influenza che ha colpito entrambi negli ultimi giorni" - fa sapere il Fight Team LM -"Federico Zuppardo, nella categoria -90kg, vince nella boxe a contatto leggero, chiudendo l'incontro prima del limite, complice la giusta pressione creata durante la prima e metà della seconda ripresa. La ciliegina sulla torta arriva nel galà serale, con la vittoria di Alex Galant, al debutto nel contatto pieno, categoria -74 kg, opposto al forte e più esperto atleta di casa Miguel Ghio, in un match rappresentato da scambi duri per tutte le riprese, vinto meritatamente da Galant ai punti".

"E' stata una giornata che mi ha fatto guardare questi ragazzi con occhi pieni di ammirazione e rispetto, vedere Bassani e Brigasco accettare di combattere fino alla fine nonostante i malanni che li hanno colpiti mi ha dato l'ennesima conferma del loro immenso valore e coraggio" - dichiara Luca Maggio - "Zuppardo, che di base è un kickboxer, inizia a trovare finalmente il carattere e la giusta calma per gestire le competizioni a dovere. Alex Galant è stato un esempio di impegno e disciplina per tutti quanti, preparando un incontro difficile, contro un avversario dotato di mani pesanti ed esperienza, in ogni minimo dettaglio e dimostrando la giusta fame di vittoria, quella che contraddistingue i campioni. Ora sia per lui che per gli altri agonisti torneremo subito al lavoro per i prossimi impegni. Un grazie speciale a tutti i membri del team venuti a sostenerci con il tifo e a darmi una mano nelle fasi di preparazione degli atleti. Sono orgoglioso della nostra squadra. Ringrazio tutto lo staff del team Vertical e il Kombat Tour Italia per l'organizzazione. Siamo fieri di aver potuto partecipare da protagonisti in un evento ligure di questo calibro, nonché memorial dedicato al grande campione e leggenda del ring Cico Zerbini".

"A tutto il Fight Team LM e al coach Luca Maggio vanno i complimenti per il lavoro svolto e per l’esempio che continuano a dare" - dice il consigliere comunale Mattia Petrini - "Una testimonianza concreta di come lo sport possa essere scuola di vita, disciplina e rispetto. Un orgoglio per tutto il movimento sportivo e per Vallecrosia al mare".

