Basket. Sea Sanremo under 17 super il BK Imperia in uno spettacolare derby alla Maggi

È andato in scena domenica mattina, alla palestra “Maggi”, il derby Under 17 tra BK Imperia e Sea Basket, al termine di una partita avvincente e ricca di emozioni.

Ad avere la meglio sono stati i ragazzi del Sea Basket, protagonisti di una gara condotta sempre in vantaggio fin dalle prime battute. Nonostante i ripetuti tentativi di rimonta da parte degli imperiesi, i ponentini hanno saputo rispondere con precisione al tiro e una difesa attenta, mantenendo il controllo del match fino alla sirena finale.

La formazione ospite, frutto della collaborazione tra Sea Basket e Olimpia Taggia, composta prevalentemente da atleti classe 2010 e 2011 (ad eccezione del lungo Dinsthuler), ha messo in campo una prestazione solida. A tratti molto ordinata dal punto di vista tattico, la squadra ha soprattutto impressionato per intensità fisica e concentrazione mentale, riuscendo a tenere testa ai più esperti 2009 del BK Imperia.

Tra i protagonisti dell’incontro spicca Lorenzo Gervasoni, determinante nei momenti chiave grazie alla sua efficacia nel tiro dalla lunga distanza. Ottima anche la prova di Martinez, capace con la sua velocità di mettere costantemente in difficoltà la difesa imperiese, e di Mattia “Campa” Campanale, autore di una gara di grande intelligenza agonistica.

Sea Basket

Gervasoni 19, Dinstuhler 12, Tagliatini 2, Scaramuzzino n.e., "Capitan" Frontero 11, Massa 9, Martinez 10, Campanale 7, Carissimi 2,Iacob n.e., Molody 4. Coach Bonino, Ass. Vitale.