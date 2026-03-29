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Sport | 29 marzo 2026, 18:11

Calcio. Serie D, Sanremese-Varese 0-0, i commenti a fine match di Banchini e Osuji (Video)

Mister e capitano matuziano ai nostri microfoni dopo il pari a reti bianche

Calcio. Serie D, Sanremese-Varese 0-0, i commenti a fine match di Banchini e Osuji (Video)

Avrebbe voluto portare a casa i tre punti, giocando in casa, mister Marco Banchini, che commenta lo 0-0 di Sanremese-Varese giudicando il secondo tempo dei suoi ragazzi migliore del primo, e sa bene che in un momento della stagione come questo, a fare la differenza possono essere motivazione e convinzione, in una squadra che è in una zona relativamente tranquilla della classifica e che punta a chiudere la stagione senza patemi.

Qui l'intervista completa

Per Willy Osuji, oggi con la fascia di capitano al braccio, è sempre una grande emozione incontrare il suo passato più importante da calciatore come è stata Varese. Contento di aver mosso la classifica anche se non è arrivata la vittoria, sa che servirà il contributo di tutti per questo finale di stagione e mister Banchini è sempre bravo a tenere sulla corda tutti quanti in allenamento.

Qui l'intervista completa

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Federico Bruzzese

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