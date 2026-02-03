Calcio a 5: Airole FC, ritorno da sogno con il 6-2 all’Oneglia e terzo posto solitario nel Girone A di Serie C

Inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno dell’Airole FC nel campionato di Serie C di calcio a 5 ligure. Davanti al pubblico amico del PalaRoja, le viverne superano con un netto 6-2 l’Oneglia, confermando l’ottimo momento di forma e conquistando, per la prima volta in stagione, il terzo posto in solitaria nel Gruppo A, complice il passo falso della Fondura.

Gara mai realmente in discussione quella di venerdì sera a Roverino, con i biancoverdi subito padroni del campo. A sbloccare il match ci pensa Filippo Caramello Canzone, autore di una rapida doppietta nei primi minuti, prima della rete di Joel Valenti su assist di Luca Maccario. Nel finale di primo tempo arriva un gol per parte: l’Oneglia accorcia, ma Nicola Toesca ristabilisce le distanze firmando il 4-1 sulla respinta corta del portiere dopo una conclusione di capitan Marco Foti.

In avvio di ripresa è ancora Foti a lasciare il segno con un gran tiro da fuori area per il 5-1, al termine di un’azione personale. Gli ospiti trovano la seconda rete, ma a chiudere definitivamente i conti è ancora Caramello Canzone, che completa la sua tripletta personale fissando il risultato sul 6-2. Soddisfazione nello spogliatoio a fine gara, con coach Fiorenzo Favaloro che ha sottolineato “la solidità e la maturità mostrate dalla squadra per tutti i quaranta minuti”.

Tre punti pesanti in chiave playoff per l’Airole FC, ora atteso da un vero tour de force: venerdì sfida al Caramagna, secondo in classifica, al Palasport di Imperia, quindi il big match contro il MACS San Lorenzo al Mare, capolista a punteggio pieno e dominatore del Girone A, in programma venerdì 13 febbraio al PalaRoja.