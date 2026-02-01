Tiro con l’arco, brillano gli atleti dell’Archery Club Ventimiglia: Giulia Aloi Campionessa Regionale 2026

Ottimi risultati per l’Archery Club Ventimiglia al Campionato Regionale Liguria 2026 di tiro con l’arco, disputato il 31 gennaio e il 1° febbraio sui 18metri e organizzato dagli Arcieri della Superba. Su soli cinque atleti in gara, la società ventimigliese ha centrato podi importanti in diverse categorie, con il titolo regionale conquistato da Giulia Aloi, protagonista anche del terzo posto negli scontri diretti.

Ecco tutti i risultati e la cronaca della gara di tiro con l'arco, Campionato Regionale. L'Archery Club Ventimiglia era presente con solo 5 rappresentanti. Questi i risultati:

Arco Olimpico Ragazze Femminile:

3° Ludovica Maccario

Arco Olimpico Ragazzi Maschile:

1° Carlo Martin e avrebbe la qualifica di Campione Regionale

5° Elia Gallucci

Arco Compound Juniores Femminile:

1° Giulia Aloi e Campionessa Regionale

2° Vittoria Bellan

Gli arcieri erano accompagnati dall'istruttrice Laura Lorenzi la quale si è complimentata con tutti gli arcieri ventimigliesi per il grandissimo risultato ottenuto. Prossima gara, Domenica 15 Febbraio ad Albenga, gara molto prestigiosa con gli atleti della nazionale.