I risultati del settore giovanile dell’Ospedaletti: il 2025 delle formazioni orange si chiude con un’ampia vittoria dell’Under 15, pari per la Juniores

Il 2025 delle formazioni giovanili dell’Ospedaletti giunge al termine e vede l’Under 15 chiudere l’anno in vetta a quota 39 punti, a +5 sulla diretta inseguitrice. I ragazzi di mister Marco Anzalone si sono imposti contro il Serra Riccò, anche grazie alla tripletta di Orlando, e restano saldamente al primo posto.
Pareggio esterno contro il Multedo per la Juniores di mister Fabio Luccisano che sale a 27 punti in classifica, mentre l’Under 16 allenata da Paolo Sturaro è uscita sconfitta dal campo dell’Olimpic.
I risultati del settore giovanile orange
Juniores regionale
Multedo - Ospedaletti 1-1
Marcatori: Cascone
Ospedaletti: 1 Gallo, 2 Zandonà, 3 Lanteri, 4 Urciuoli, 5 Pallanca, 6 Cascone, 7 Pafumi, 8 Di Luca, 9 Colucci, 10 Turrini, 11 Binii
A disposizione: 13 Murzio, 14 Sanchez, 15 Ruscitti
Allenatore: Fabio Luccisano
Allievi Regionali Under16
Olimpic - Ospedaletti 10-1
Marcatori: Alemanno
Ospedaletti: 1 Cascione, 2 Sinnona, 3 Vicari, 4 Modena, 5 Guardiani, 6 Berruti, 7 Rodigari, 8 Rinaldi, 9 Vicari, 10 Alemanno, 11 Spaggiari
A disposizione: 13 Vinciguerra, 14 Gjataj, 15 Stigliano
Allenatore: Paolo Sturaro
Giovanissimi Regionali Under15
Ospedaletti - Serra Riccò 7-0
Marcatori: Orlando (3), Perato, Lanteri, Airenti, Abidi
Ospedaletti: 1 Loffredo, 2 Allbioua, 3 Todaro, 4 Abidi, 5 Asciutto, 6 Martelli, 7 Alioui R., 8 Airenti, 9 Larosa, 10 Perato, 11 Lanteri
A disposizione: 14 Guglielmi, 15 Orlando, 16 Alioui A., 17 Tagliatini, 18 Aschero, 19 Spanò, 20 Cavicchia
Allenatore: Marco Anzalone