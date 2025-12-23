I risultati del settore giovanile dell’Ospedaletti: il 2025 delle formazioni orange si chiude con un’ampia vittoria dell’Under 15, pari per la Juniores

Il 2025 delle formazioni giovanili dell’Ospedaletti giunge al termine e vede l’Under 15 chiudere l’anno in vetta a quota 39 punti, a +5 sulla diretta inseguitrice. I ragazzi di mister Marco Anzalone si sono imposti contro il Serra Riccò, anche grazie alla tripletta di Orlando, e restano saldamente al primo posto.

Pareggio esterno contro il Multedo per la Juniores di mister Fabio Luccisano che sale a 27 punti in classifica, mentre l’Under 16 allenata da Paolo Sturaro è uscita sconfitta dal campo dell’Olimpic.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores regionale

Multedo - Ospedaletti 1-1

Marcatori: Cascone

Ospedaletti: 1 Gallo, 2 Zandonà, 3 Lanteri, 4 Urciuoli, 5 Pallanca, 6 Cascone, 7 Pafumi, 8 Di Luca, 9 Colucci, 10 Turrini, 11 Binii

A disposizione: 13 Murzio, 14 Sanchez, 15 Ruscitti

Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Regionali Under16

Olimpic - Ospedaletti 10-1

Marcatori: Alemanno

Ospedaletti: 1 Cascione, 2 Sinnona, 3 Vicari, 4 Modena, 5 Guardiani, 6 Berruti, 7 Rodigari, 8 Rinaldi, 9 Vicari, 10 Alemanno, 11 Spaggiari

A disposizione: 13 Vinciguerra, 14 Gjataj, 15 Stigliano

Allenatore: Paolo Sturaro

Giovanissimi Regionali Under15

Ospedaletti - Serra Riccò 7-0

Marcatori: Orlando (3), Perato, Lanteri, Airenti, Abidi

Ospedaletti: 1 Loffredo, 2 Allbioua, 3 Todaro, 4 Abidi, 5 Asciutto, 6 Martelli, 7 Alioui R., 8 Airenti, 9 Larosa, 10 Perato, 11 Lanteri

A disposizione: 14 Guglielmi, 15 Orlando, 16 Alioui A., 17 Tagliatini, 18 Aschero, 19 Spanò, 20 Cavicchia

Allenatore: Marco Anzalone