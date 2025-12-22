Pallavolo. Riviera Volley Sanremo, fine 2025 in chiaroscuro

Il 2025 del Riviera Volley Sanremo si chiude con sensazioni contrastanti, tra la delusione della Serie C maschile, l’entusiasmo della Prima Divisione femminile e un settore giovanile che alterna risultati ma continua a mostrare segnali di crescita importanti. Un bilancio sfaccettato, che racconta un movimento vivo, ambizioso e determinato a ripartire con slancio nel nuovo anno.

In Serie C maschile il Grafiche Amadeo incassa una sconfitta pesante proprio alla vigilia della pausa natalizia. A Santo Stefano Magra i gialloneri si arrendono al Mulattieri Valdimagra con un netto 3-0 (25-22; 25-19; 25-18), sprecando l’occasione di consolidare ulteriormente la propria posizione in classifica. L’ottava e ultima giornata del 2025 lascia dunque l’amaro in bocca alla formazione sanremese, che resta comunque saldamente al sesto posto ma vede sfumare la possibilità di avvicinarsi al gruppo di testa.

Al termine della gara il tecnico Rocco Dichio non ha nascosto la propria insoddisfazione, sottolineando come la squadra non sia riuscita a esprimere la propria identità: «Il risultato è chiaro e non ci soddisfa. Non siamo stati la squadra che vogliamo essere. Questa sconfitta però segna un confine: da qui si riparte. Lavoreremo per ritrovare unità, intensità e identità, perché il valore del gruppo passa da come reagisce nei momenti difficili». Parole che tracciano la rotta verso la ripresa del campionato, fissata per l’11 gennaio, quando a Villa Citera arriverà il Futura Avis Bertoni, distante appena due punti e avversario ideale per rilanciare la corsa.

Di tutt’altro tenore l’atmosfera in casa femminile, dove il Pesce Innamorato Sanremo continua a brillare. Le ragazze di Nando Guadagnoli centrano la settima vittoria consecutiva nel campionato interprovinciale di Prima Divisione, superando con autorità il Vbc Savona per 3-0 (25-11; 25-19; 25-6) nella sfida disputata al Mercato dei Fiori. Una prestazione convincente, che conferma la solidità del gruppo e permette alle giallonere di mantenere la vetta con crescente fiducia.

Il tecnico Guadagnoli sottolinea l’importanza dell’armonia interna: «La forza di questa squadra è il gruppo: una perfetta amalgama tra giocatrici esperte e giovani che si sono inserite alla perfezione. Ci alleniamo forse meno di quanto dovremmo, ma la voglia di fare è grande e sopperiamo a tutto con serenità, divertendoci. Siamo curiosi di conoscere dove ci porterà tutto questo». Il prossimo appuntamento sarà il derby cittadino del 10 gennaio contro l’Edilizia Crescente, formazione imbattuta tra le mura amiche e pronta a rendere la sfida ancora più affascinante.

Prosegue spedita anche la marcia della Prima Divisione maschile, dove la Zeta Soft Informatica guidata da Gabriele Artuso mantiene il punteggio pieno grazie al successo per 3-1 sull’Albisola (19-25; 25-15; 25-16; 25-23). Una vittoria che consolida il primato condiviso con il Bordivolley, prossimo avversario in un match che alla ripresa del 10 gennaio promette scintille.

Il settore giovanile chiude l’anno con risultati alterni ma con prospettive incoraggianti. L’Under 17 targata Oliflor Sanremo, allenata da Alberto Ausenda, continua a convincere e grazie al recente successo sul Sabazia mantiene il secondo posto alle spalle dell’Albisola. Più complicato il percorso dell’Under 15 Zanotto Sanremo, sconfitta 3-0 nel derby esterno contro il Bordivolley. Nonostante il quinto posto a quota 4 punti, la squadra continua a lavorare con determinazione, schierando diversi atleti sotto leva con l’obiettivo prioritario di far crescere il gruppo.

Il 2025 del Riviera Volley Sanremo si chiude dunque con un bilancio variegato, fatto di cadute e ripartenze, di conferme e di nuove consapevolezze. Le basi per un 2026 ricco di soddisfazioni ci sono tutte: ora non resta che trasformare il potenziale in risultati, con la passione e l’energia che da sempre caratterizzano il movimento pallavolistico sanremese.