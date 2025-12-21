Calcio: in Prima Categoria l'Ospedaletti fa il colpaccio a Sanremo contro la Virtus, pirotecnico 3-3

Virtus Sanremese - Ospedaletti 3-3

Marcatori: 20’ Rotolo, 30’ e 36’ Burdisso, 49’ El Kamli, 73’ Alvarez, 90’+3 Ferrari (r)

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Cordì, 3 Cianci, 4 Sartori (68’ 16 Turrini), 5 Rosso (87’ 15 Pallanca), 6 Russo (80’ 14 Molinari), 7 El Kamli I., 8 Rotolo (80’ 13 Barbagallo), 9 Calderone, 10 Alemanno (80’ 18 Ferrari), 11 Salmaso. A disposizione: 12 Gallo, 17 Santarsiero. Allenatore: Fabio Luccisano

Virtus Sanremese: 1 Brizio M., 2 Hakimi, 3 Crudo, 4 Taddei, 5 Castaldo, 6 Negro, 7 Miceli, 8 Burdisso (90’ 18 Corte), 9 Alvarez, 10 Ventre, 11 Schillaci. A disposizione: 12 Barbera, 13 Covetta, 14 Alasia, 15 De Mare, 16 Fontana, 17 Campagnani, 19 Quadri, 20 Brizio G. Allenatore: Marco Prunecchi

Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)

Ammoniti: Cordì, Russo, Calderone, Crudo, Burdisso, Castaldo, Miceli, Taddei

Espulsi: Taddei 59’, Crudo 88’, Cordì 90+3’, Hakimi 90 +5’

Il 2025 dell’Ospedaletti si chiude con una grande prestazione che vale uno spettacolare e meritato pareggio sul campo della corazzata Virtus Sanremese. La prima occasione del match è per l’Ospedaletti, Sartori tira da fuori, Brizio alza la palla sopra la traversa. Azione corale degli orange, El Kamli crossa per Salmaso che colpisce al volo e lambisce la traversa. Al 20’ gli ospiti trovano il vantaggio: spettacolare punizione di Rotolo che si insacca sotto la traversa, 1-0 Ospedaletti. Passano dieci minuti e la Virtus Sanremese pareggia con Burdisso e, al 36’, i padroni di casa trovano il vantaggio ancora con Burdisso che ribadisce in rete in sospetta posizione di fuorigioco sulla respinta di Bazzoli dopo un tiro da fuori di Miceli. Contropiede della Virtus Sanremese, Alvarez si fa trovare da solo davanti a Bazzoli ma il numero 1 orange salva il risultato e si ripete poco dopo sul calcio di punizione battuto dall’ex Schillaci.

La ripresa si apre con il pareggio dell’Ospedaletti: El Kamli si porta a spasso la difesa avversaria, tira a incrociare e supera Brizio. Passano pochi minuti e l’Ospedaletti ha la grande occasione per portarsi in vantaggio: Calderone cade in area su trattenuta di un avversario e l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri va Rotolo che, però, non ha fortuna e colpisce il palo. La Virtus Sanremese resta in dieci per l’espulsione di Taddei per somma di ammonizioni, ma al 73’ si riporta in vantaggio: su un ribaltamento di fronte, Alvarez buca la difesa e supera Bazzoli. In pieno recupero l’episodio che decide la partita: un difensore di casa colpisce la palla di mano in area, per l’arbitro è rigore. Dal dischetto va Ferrari che non sbaglia e fissa il risultato sul 3-3.

L’Ospedaletti sale così a 15 punti in classifica e chiude l’anno con una prestazione di cuore e grande intensità sul campo di una squadra costruita per vincere il campionato e, non a caso, capolista solitaria del girone.