Volley Arma Taggia: fine settimana di alti e bassi nei derby, l'Under 16 si spegne dopo un primo set perfetto

Fine settimana di derby quello appena trascorso in casa Volley team Arma Taggia: inizia l'Under 16 del giovane Lorenzo Gallina che sul parquet si casa ospita le pari età della Mazzucchelli. Primo set dove le giovani arnesi hanno fatto dominare il loro gioco in un set ritenuto dai più veramente ben giocato e vinto 25-13. Da lì in poi le ragazze hanno spento l'interruttore e non sono state in grado di contrastare le avversarie che si sono portate a casa i tre punti in palio (16-25 17-25 17-25). "Peccato per questa occasione persa" dice il coach " Hanno giocato un primo da 'incorniciare' e poi si sono perse".





Sabato è stato il turno della serie D CORRADINI HOME SOLUTIONS che ha ospitato, sul parquet di casa, le sanremesi della Nuova Lega Pallavolo. Tanto pubblico sugli spalti e come sempre partita combattutissima da entrambe le squadre. Partono con il piede giusto le ragazze di coach Luca Ferrari che si portano in vantaggio per 2 set a 0 (25-20 e 25-22) ma che poi hanno un brusco calo e cedono il terzo (14-25) e il quarto set (22-25) alle ospiti. Tie break giocato punto a punto, per finire sul 15-13 a favore le ragazze della CORRADINI HOME SOLUTIONS. "Siamo contenti per questa vittoria, il derby è da sempre molto sentito e le ragazze hanno dato il massimo per ottenere questo risultato".