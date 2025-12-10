Ponte Messina, i progettisti rispondono alle critiche: "Basta fake news, è sicuro"

(Adnkronos) - Per la prima volta i progettisti del Ponte sullo Stretto rispondono pubblicamente ai dubbi e alle critiche sull’opera. In un’intervista rilasciata al quotidiano “il Centro”, in edicola domani, Marco Lombardi, ceo di Proger – una delle società responsabili della progettazione del Ponte – rivendica la solidità tecnica, l’innovazione e la sostenibilità del progetto, respingendo quelle che definisce “fake news” e contestazioni “strumentali e prive di fondamento tecnico”.

“Il Ponte sullo Stretto è un orgoglio dell’ingegneria italiana” afferma Lombardi. “Non è un progetto vecchio: è stato aggiornato fino all’ultimo momento utile, con l’impiego delle più moderne tecnologie e grazie al lavoro di eccellenti ingegneri e consulenti impegnati da oltre due anni e mezzo”. Secondo il ceo di Proger, il modello progettuale “Messina Type” è già un riferimento internazionale e “ha fatto scuola” in diversi grandi ponti sospesi nel mondo.

Le critiche, sostiene Lombardi, arrivano “solo dall’Italia” e provengono “da non tecnici che non conoscono la materia e da pochi tecnici che probabilmente avrebbero voluto realizzare loro il Ponte”. L’opera, aggiunge, “non è di destra né di sinistra: solo nel nostro Paese si ascoltano cori da curva sud su un progetto di viabilità eccezionale”.

Sul tema della sicurezza sismica, il ceo respinge gli allarmi: “La fondazione del Ponte non insiste su una faglia. La cosiddetta Cannitello è un terrazzamento marino e non può attivare fenomeni sismogenetici. Nel terremoto del 1908 infatti non si è attivata. Il Ponte è progettato per resistere non solo a un sisma equivalente a quello del 1908, ma anche a sei tra i più distruttivi terremoti della storia”. Per quanto riguarda il vento, Lombardi precisa: “È dimensionato per resistere a raffiche fino a 270 km/h, con prove in galleria del vento a 290 km/h che non hanno mostrato alcuna instabilità. La velocità massima mai registrata nell’area è stata di 144 km/h”.

Ampio spazio è dedicato all’impatto ambientale, tema su cui Lombardi definisce “incomprensibili” i rilievi della Corte dei conti: “L’ecologia è stata la nostra bussola. Abbiamo risposto a 239 osservazioni della Commissione Via e di altri enti, ottenendo la promozione della Commissione”. Il progetto prevede interventi preventivi per tutelare flora, fauna, fondali marini, rotte migratorie e habitat costieri: “Per la prima volta molte opere di compensazione saranno realizzate prima dell’avvio del cantiere. Il materiale da scavo sarà riutilizzato solo per interventi di ripascimento. Trapianteremo posidonia e creeremo nuove praterie di alghe per proteggere l’habitat”.

Secondo Lombardi, la campata unica migliora gli aspetti ambientali e “evita ogni interferenza con i fondali”.

Riguardo ai costi, il ceo chiarisce: “L’incremento non è dovuto a varianti in corso d’opera ma alla semplice attualizzazione dei prezzi delle materie prime. Non sussiste alcuna condizione che richieda una nuova gara”.

Citato anche lo studio della Bocconi sui benefici economici: “La ricchezza generata è superiore al costo dell’opera, stimato in 14 miliardi. Il risparmio di tempo nel collegamento – 15 minuti contro le due ore attuali – vale oltre 8 miliardi in termini economici. Benefici aggiuntivi riguardano mobilità, produttività, turismo ed emissioni: la mitigazione climatica vale 5,2 miliardi. Inoltre, uno studio della Regione Sicilia stima in 6,5 miliardi il costo dell’insularità che il Ponte contribuirebbe a ridurre”.

Lombardi respinge infine l’idea di “cattedrale nel deserto”: “Sono in corso investimenti ferroviari per oltre 10,5 miliardi, più 3,6 miliardi sulla Salerno-Reggio Calabria, oltre 2 miliardi sulla Catania-Messina e quasi 5 sulla Palermo-Catania. Il Ponte si inserisce in un quadro infrastrutturale già in forte sviluppo”.

Proger, nata nel 1951 in Abruzzo e attiva oggi in 14 Paesi, realizza il progetto insieme a Cowi e Rocksoil, con il contributo di alcuni dei più importanti studi di ingegneria italiani e delle migliori eccellenze accademiche del Paese.