Bordighera, accumula oggetti e rifiuti in un capanno abbandonato: fermato dalle forze dell'ordine (Foto)

Tablet, telefonini, cavi, attrezzi da lavoro, vestiti, rifiuti e oggetti vari sono stati trovati dalle forze dell'ordine all'interno di un capanno abbandonato situato tra il parcheggio di via Forlì e il sottopasso che conduce al mare a Bordighera.

Carabinieri e polizia locale questa mattina hanno fermato un uomo, uno straniero, che sembrerebbe essere il responsabile di aver accumulato abusivamente in un capanno una quantità enorme di oggetti di varie dimensioni e di diversa utilità. Gli uomini in divisa hanno, inoltre, svuotato la struttura catalogando tutta la roba ritrovata.

Un'indagine è in corso per stabilire se siano coinvolte più persone vista la quantità di roba accumulata, non solo usata ma anche nuova di zecca, che non si esclude possa essere stata rubata.