Cronaca | 20 novembre 2025, 15:45

Bordighera, accumula oggetti e rifiuti in un capanno abbandonato: fermato dalle forze dell'ordine (Foto)

Sul posto carabinieri e polizia locale

Tablet, telefonini, cavi, attrezzi da lavoro, vestiti, rifiuti e oggetti vari sono stati trovati dalle forze dell'ordine all'interno di un capanno abbandonato situato tra il parcheggio di via Forlì e il sottopasso che conduce al mare a Bordighera.

Carabinieri e polizia locale questa mattina hanno fermato un uomo, uno straniero, che sembrerebbe essere il responsabile di aver accumulato abusivamente in un capanno una quantità enorme di oggetti di varie dimensioni e di diversa utilità. Gli uomini in divisa hanno, inoltre, svuotato la struttura catalogando tutta la roba ritrovata.

Un'indagine è in corso per stabilire se siano coinvolte più persone vista la quantità di roba accumulata, non solo usata ma anche nuova di zecca, che non si esclude possa essere stata rubata.

 

 

Elisa Colli

