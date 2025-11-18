Vallecrosia solidale, alpini al lavoro per la colletta alimentare (Foto)

Olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno e carne in scatola, alimenti per l'infanzia e riso sono alcuni dei prodotti alimentari che sono stati raccolti, sabato scorso dagli alpini di Vallecrosia, grazie alla generosità dei cittadini in occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.

Un’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS per sensibilizzare la cittadinanza sul problema della povertà. "Ringraziamo tutti coloro che hanno donato per chi ha più bisogno in occasione della giornata della Colletta alimentare" - dice Giuseppe Turone, capogruppo degli alpini di Vallecrosia che si sono resi disponibili a raccogliere i prodotti alimentari a lunga conservazione presso i supermercati Conad e Eurospin.

Tutti gli alimenti donati saranno poi distribuiti a 7.600 organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare che accolgono almeno 1.755.000 persone in difficoltà. Un segno concreto di solidarietà, sempre più atteso da chi vive in situazioni di disagio.