Musica, masterclass con il chitarrista Marco Sfogli a Vallecrosia (Foto)

Masterclass con Marco Sfogli a Vallecrosia. Il chitarrista della PFM e ICEFISH, che vanta collaborazioni a livello internazionale con James LaBrie (Dream Theater) e con il prestigioso portale didattico Britannico JTC, sabato scorso, presso il Rosenhouse Studio di Industrie Musicali, ha parlato, nella prima parte, dell'approccio stilistico, melodico e armonico che mette nelle sue composizioni e, nella seconda parte, ha spiegato i suoni e come vengono concepiti in relazione alle sue composizioni.

Una masterclass che ha attirato una buona affluenza di partecipazione. Erano, infatti, presenti sia allievi chitarristi di Industrie Musicali, sia persone esterne alla struttura.