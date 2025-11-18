CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 18 novembre 2025

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Ritz dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- IL MAESTRO – ore 16.45 - 19.15 - 21.30 – di Andrea Di Stefano - con Pierfrancesco Favino, Tiziano Menichelli, Giovanni Ludeno, Dora Romano - Drammatico – “Felice Milella ha 13 anni, un talento per il tennis e un padre pronto a sacrificare ogni cosa per fare di lui un campione - che il ragazzo voglia o no. Raul Gatti è un ex tennista un tempo arrivato agli ottavi di finale al Foro Italico, ma al momento in cura presso un centro di salute mentale. Raul pubblica un annuncio offrendosi come insegnante privato e il padre di Felice, ingegnere gestionale della SIP privo di grandi disponibilità economiche ma non di sogni di gloria, vede in lui l'uomo ideale per aiutare suo figlio a passare dai tornei regionali a quelli del circuito nazionale, facendogli da maestro accompagnatore. Felice però si rende presto conto che Raul potrebbe non avere nulla da insegnargli su un campo da tennis, ma forse qualcosa su come liberarsi dell'ingerenza paterna...”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- L’ILLUSIONE PERFETTA – ore 15.30 - 17.45 – di Ruben Fleischer - con Jesse Eisenberg, Dave Franco, Rosamund Pike, Woody Harrelson, Isla Fisher – Thriller - “Sono passati dieci anni dall'ultima apparizione in scena dei Cavalieri della Magia, il gruppo di illusionisti composto da Atlas, Merritt, Henley e Jack, e uno spettacolo affollatissimo, che finisce per mandare in bolletta uno speculatore della criptovaluta, li riporta alla ribalta. Ma si tratta davvero dei quattro Cavalieri, o solo di un loro ologramma? Un terzetto di giovani artisti della magia, nonché di vendicatori sociali alla Robin Hood e di ecologisti convinti, sta infatti cercando di affermarsi facendo leva sulla popolarità della generazione precedente, e ad Atlas questo tentativo non è sfuggito, anche perché l'Occhio, l'organizzazione che si fa carico di tutelare la giustizia nel mondo, ha chiesto l'aiuto dei tre "wannabees" per una complessa operazione: la messa in scacco di Veronika Vanderberg, erede sudafricana di un impero minerario che è anche un grande centro di riciclo di denaro sporco, e che sta mettendo all'asta la pietra più grande e preziosa di tutte - il Cuore di Diamante...”

Voto della critica: ***

- THE RUNNING MAN – ore 21.30 – di Edgar Wright - con Glen Powell, Josh Brolin, Lee Pace, Katy M. O'Brian, David Zayas - Fantascienza – “The Running Man è il programma televisivo più seguito al mondo: un reality show estremo in cui i concorrenti devono rispettare una sola regola per restare vivi: fuggire per 30 giorni, in diretta tv, braccati da killer professionisti, detti ‘Cacciatori’, mentre il pubblico, incollato agli schermi, esulta a ogni esecuzione e la gente per strada è indotta. Ben Richards non è un eroe. È un uomo qualunque, costretto a una scelta impossibile: entrare nel gioco per salvare la figlia malata. A convincerlo è Dan Killian, il carismatico e spietato produttore dello spettacolo, maestro nel trasformare la sofferenza in spettacolo, la paura in share, la morte in intrattenimento...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- LA VITA VA COSÌ – ore 17.15 - 21.30 – di Riccardo Milani - con Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Giuseppe Ignazio Loi - Commedia – “1999. Efisio Mulas vive in una casa sul magnifico mare della Sardegna del Sud, pascolando le sue mucche sulla spiaggia. Sua moglie e sua figlia Francesca si sono trasferite nel paese vicino, Bellesamanna, ma lui non abbandona quella dimora fatiscente che era di suo padre e di suo nonno. E non lo fa nemmeno quando un gruppo immobiliare milanese, che vuole costruire un resort a cinque stelle ecosostenibile proprio lungo quel tratto di costa, gli offre una cifra consistente per andarsene. Gli abitanti di Bellesamanna hanno già ceduto alle lusinghe del gruppo immobiliare, anche perché è stata promessa loro l'assunzione (in ruoli ancillari, naturalmente) nel futuro resort, ma lui ripete che ‘casa sua non ha prezzo’. Dunque l'amministratore delegato del gruppo immobiliare manda sul posto il suo fidato capocantiere, Mariano ‘il palermitano’, per convincere Efisio a cedere. E Francesca si ritrova in mezzo fra la solidarietà verso il padre (e la terra di Sardegna) e l'ostilità della sua comunità...”

Voto della critica: ***

- CINQUE SECONDI – ore 19.30 – di Paolo Virzì - con Valerio Mastandrea, Galatéa Bellugi, Valeria Bruni Tedeschi, Ilaria Spada - Commedia – “Adriano Sereni è un cinquantenne che vive da recluso dentro un'ex scuderia. Non fa entrare in casa nemmeno il tecnico per riparare la caldaia, o il postino che gli consegna raccomandare destinate a rimanere chiuse, e si ciba solo di scatolette che abbandona in giro per la sua disordinata dimora. Non si lava praticamente più e ‘puzzicchia’, come dice la sua amica Giuliana Marziali, che è stata sua socia in un importante studio legale: perché Adriano era un avvocato di successo, prima che un tragico evento gli spezzasse la vita in due. Giuliana cerca di convincerlo a presentarsi in tribunale - sì, le raccomandate erano convocazioni giudiziarie - ma lui accetta solo perché gli pare un'opportunità di rivedere il figlio Matteo, rimasto a vivere con l'ex moglie, cui manda messaggi quotidiani che rimangono senza risposta. Intanto, nella villa abbandonata di fronte alle scuderie, si accampa un gruppo di ragazzi, capitanato dalla volitiva Matilde, che vuole piantare viti e fare il vino, disturbando lo scorbutico eremita...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Tripla programmazione

- PREDATOR - BADLANDS – ore 16.15 – di Dan Trachtenberg - con Elle Fanning, Dimitrius Schuster-Koloamatangi - Fantascienza/Avventura/Azione – “Il sci-fi/action è ambientato sul pianeta Genna, considerato come uno dei mondi più pericolosi nell'intero universo. Il protagonista della storia è Dek, un giovane Predator che vive ai margini del suo clan. Per conquistare il rispetto e dimostrare il suo valore di cacciatore, Dek intraprende un giavvio solitario alla ricerca di un avversario assolutamente imbattibile, per superare il rito di iniziazione del suo popolo. Durante la sua missione su questo pianeta così ostile e pericoloso, trova un'alleata in Thia, un ‘sintentico’ della famigerata Weyland-Yutani Corporation (già presente nel capostipite del francise di Alien). Thia, è rimasta bloccata e danneggiata e, in cambio di aiuto, offre informazioni a Dek per la sua partita di caccia. Dek, che appartiene a una delle specie più letali dell'universo conosciuto, si ritrova in un modo dove è lui a essere costantemente in pericolo e presto la sua caccia si trasforma in una lotta per la sopravvivenza...”

Voto della critica: ***

- UN SEMPLICE INCIDENTE – ore 19.15 – di Jafar Panahi - con Vahid Mobasseri, Mariam Afshari, Ebrahim Azizi, Hadis Pakbaten, Madjid Panahi - Drammatico – "Padre, madre e figlioletta percorrono di notte una strada in auto quando un cane finisce sotto le ruote. Ciò provoca un danneggiamento al veicolo che costringe ad una sosta per la riparazione temporanea. Un uomo che si trova sul posto cerca di non farsi vedere perché gli è parso di riconoscere nel conducente dell'auto un agente dei servizi segreti che lo ha sottoposto a violenza in carcere. Riesce successivamente a sequestrarlo ed è pronto a seppellirlo vivo quando gli viene il dubbio che si tratti di uno scambio di persona. Cercherà conferme in altri che, come lui seppure in misure diverse, hanno subito la ferocia dell'uomo..."

Voto della critica: ****

Voto della critica: ****

- DRACULA - L'AMORE PERDUTO – ore 21.30 – di Luc Besson - con Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Bleu Sidel, Guillaume De Tonquedec - Fantasy/Horror – “Transilvania, XV secolo. Il principe Vladimir, dopo la perdita improvvisa della moglie, rinnega Dio, ereditando così una maledizione eterna: diventare un vampiro. Condannato a vagare nei secoli, sfida il destino e la morte stessa, guidato da un'unica speranza: ritrovare l'amore perduto...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Centrale (tel. 0183 63871)

- UN SEMPLICE INCIDENTE – ore 20.45

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- DRACULA - L'AMORE PERDUTO – ore 20.45

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- L'ILLUSIONE PERFETTA – ore 21.00

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- IL MAESTRO – ore 20.45

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Olimpia (tel. 0184 261955)

- IL MAESTRO – ore 16.30 - 18.45

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it