Il SAPPE provinciale esprime cordoglio per la scomparsa del carabiniere Sebastiano Marrone

Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE) delle sedi di Imperia e Sanremo ha voluto esprimere pubblicamente il proprio profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane carabiniere Sebastiano Marrone, deceduto nella serata di ieri in un drammatico incidente stradale mentre era in servizio nella provincia di Foggia.

Sebastiano Marrone, appena ventitreenne e originario di Sassari, prestava servizio effettivo presso la caserma di San Severo. Al momento dell’incidente si trovava alla guida dell’auto di servizio, rientrando in caserma dopo aver espletato il proprio dovere. Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo ha impattato violentemente contro un guardrail, provocando la morte del giovane militare.

A nome di tutta la Segreteria Provinciale e dei Poliziotti Penitenziari di Imperia e Sanremo, il Segretario Provinciale SAPPE Giuseppe Giangrande ha voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia del carabiniere e all’intera Arma, sottolineando con commozione quanto sia doloroso perdere un servitore dello Stato così giovane, impegnato con dedizione nel proprio lavoro.

«Ci stringiamo con rispetto e affetto attorno alla famiglia di Sebastiano Marrone e all’Arma dei Carabinieri – ha dichiarato Giangrande – condividendo il dolore per una perdita che colpisce profondamente tutta la comunità delle forze dell’ordine. La sua morte, avvenuta mentre svolgeva il proprio dovere, ci ricorda il valore e il sacrificio quotidiano di chi indossa una divisa per garantire la sicurezza di tutti».

Il SAPPE ha voluto ribadire il proprio impegno nel sostenere la solidarietà tra i corpi dello Stato e nel mantenere viva la memoria di chi ha perso la vita in servizio. In questo momento di lutto, il pensiero va a Sebastiano Marrone, alla sua famiglia e ai colleghi che ne piangono la scomparsa.