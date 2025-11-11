Ventimiglia, catturato latitante ricercato da 7 anni: tentò violenza su una minorenne e ora finirà in carcere

Grazie ai controlli intensificati alla frontiera su disposizione del Direttore della I Zona Polizia di Frontiera di Torino, del Questore di Imperia e del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, la Polizia di Frontiera di Ventimiglia ha arrestato un latitante 28enne di origine marocchina, ricercato dal 2018.

L’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica di Pavia per tentata violenza sessuale, lesioni personali aggravate e minacce gravi ai danni di una minorenne. Dovrà scontare 2 anni e 6 mesi di reclusione. Il soggetto è stato individuato a bordo di un autobus diretto in Francia, dove presumibilmente intendeva fuggire. Sprovvisto di documenti, è stato accompagnato negli uffici di polizia e identificato tramite rilievi dattiloscopici e antropometrici, che hanno confermato la sua identità.

Già noto alle Forze dell’Ordine per furti e reati di droga, è stato trasferito alla Casa Circondariale di Sanremo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.