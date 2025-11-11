TAR Liguria: improcedibile il ricorso di Bus Company contro Riviera Trasporti, gara da rifare

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (Sezione Prima) ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato da Bus Company contro Riviera Trasporti, relativo alla gara per il subaffidamento di una parte del servizio di trasporto pubblico locale nell’imperiese. Il giudizio era stato avviato dall’azienda ricorrente per ottenere l’annullamento del bando pubblicato da Riviera Trasporti il 2 aprile scorso, insieme al disciplinare, al capitolato e agli atti connessi. In via cautelare, il TAR aveva già sospeso l’efficacia della procedura con ordinanza del 26 maggio.

Successivamente, in applicazione dell’articolo 21, Riviera Trasporti ha revocato tutti gli atti della gara, determinando così – secondo il collegio – la “sopravvenuta carenza di interesse” del ricorso. Le parti, con nota congiunta del 10 ottobre e conferma in udienza, hanno preso atto della situazione, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio. Il TAR ha accolto tale richiesta: la sentenza stabilisce infatti che non siano poste spese a carico di alcuna delle parti.

La decisione è stata adottata nella camera di consiglio del 7 novembre dal presidente Giuseppe Caruso, dal primo referendario Liliana Felleti e dal primo referendario estensore Marcello Bolognesi.