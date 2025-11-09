Confesercenti Imperia e Cuneo: “Il gemellaggio Ventimiglia–Limone Piemonte è una risorsa strategica per imprese e territori”

Le Confesercenti provinciali di Imperia e Cuneo hanno accolto con grande entusiasmo l’ufficializzazione del gemellaggio tra la Città di Ventimiglia e il Comune di Limone Piemonte, definendolo una risorsa cruciale per lo sviluppo dei territori. Le due associazioni hanno inviato una lettera ai sindaci delle città coinvolte, presentando alcune proposte operative e offrendo la loro collaborazione con un contributo concreto.

“Riteniamo che questa unione tra mare e montagna rappresenti una risorsa strategica straordinaria per la destagionalizzazione e per il rilancio del tessuto economico locale”, ha dichiarato Nadia Dal Bono, direttrice provinciale di Cuneo.

Per rendere il Patto di Amicizia un’opportunità concreta per le imprese, Confesercenti ha individuato tre filoni tematici prioritari:

Turismo: creazione di un brand unico 'Mare e Monti', gestito su un’unica piattaforma, con pacchetti che combinino l’offerta balneare di Ventimiglia con l’escursionismo e lo sci di Limone. Centrale anche il rilancio della Ferrovia delle Meraviglie, Luogo del Cuore FAI, come asset di collegamento fondamentale, e la presenza congiunta alle principali fiere nazionali e internazionali del turismo.

Outdoor e Sport Experience: valorizzazione del potenziale outdoor che unisce la costa ligure e le Alpi Marittime, includendo la Val Roya e la Valle delle Meraviglie. Tra le proposte, nuovi percorsi ciclabili ed escursioni naturalistiche, promozione del territorio come destinazione Bike-Friendly, utilizzo del treno come mezzo ecologico e organizzazione di eventi sportivi congiunti.

Ristorazione e prodotti tipici: incentivare lo scambio enogastronomico tra eccellenze liguri e piemontesi, con la creazione di un marchio commerciale congiunto per i prodotti della filiera corta e una rete di imprese della ristorazione. Previsti eventi di alto profilo con chef testimonial e show cooking dedicati alla promozione di vini e tradizioni regionali.

La Confesercenti si è detta pronta a mettere a disposizione le proprie competenze e il proprio network di imprese per l’istituzione immediata di un Tavolo Tecnico dedicato.

“Con azioni concrete e coordinate, unendo pubbliche amministrazioni e mondo delle imprese, il gemellaggio potrà tradursi in un reale volano economico per i nostri territori”, ha concluso Sergio Scibilia, presidente della Confesercenti intemelia.