Sanremo, riscaldamenti accesi dal 1° novembre: ordinanza straordinaria per fronteggiare il freddo

A seguito dell’abbassamento delle temperature, il sindaco di Sanremo Alessandro Mager ha firmato l’ordinanza per consentire l’attivazione anticipata degli impianti di riscaldamento a partire dal 1° novembre e sino al 14 novembre (compresi), per un massimo di cinque ore giornaliere.
lunedì 03 novembre
domenica 02 novembre
