Sanremo, riscaldamenti accesi dal 1° novembre: ordinanza straordinaria per fronteggiare il freddo

Il sindaco Mager autorizza l’attivazione anticipata degli impianti per un massimo di cinque ore al giorno fino al 14 novembre.

A seguito dell’abbassamento delle temperature, il sindaco di Sanremo Alessandro Mager ha firmato l’ordinanza per consentire l’attivazione anticipata degli impianti di riscaldamento a partire dal 1° novembre e sino al 14 novembre (compresi), per un massimo di cinque ore giornaliere.

Scaricabile l’ordinanza a questo link

