Urban Downhill Sanremo: dieci anni di passione e adrenalina nel cuore della città (Foto)

Sanremo festeggia un traguardo importante: dieci edizioni di Urban Downhill, l’evento che da un decennio trasforma il centro storico in un vero e proprio circuito di emozioni, sport e spettacolo. Nata dalla passione della Sanremo Bike School, la manifestazione ha saputo conquistare nel tempo atleti, cittadini e turisti, diventando un appuntamento imperdibile per gli amanti della mountain bike e dello sport outdoor.

Dieci anni di lavoro, entusiasmo e divertimento: dietro ogni edizione si nasconde l’impegno di decine di persone che, con dedizione e spirito di squadra, rendono possibile ogni dettaglio. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che contribuiscono ogni anno al successo dell’evento: i volontari, sempre pronti a offrire il proprio tempo e la propria energia; gli uffici comunali e gli operai del settore turismo; i cronometristi, la Polizia Municipale, la Croce Rossa e, per questa edizione, anche la Curia, che ha collaborato con grande disponibilità. Con loro anche l'importante supporto di Amaie Energia.

“Dietro le quinte dell’Urban Downhill ci sono persone straordinarie, che vanno ben oltre le proprie mansioni pur di far vivere alla città un’esperienza unica. A loro va il nostro più sincero grazie”, dichiarano gli organizzatori della Sanremo Bike School. Con il traguardo del decimo anniversario, si conferma ancora una volta la forza di un progetto che unisce sport, territorio e comunità — una tradizione che continua a far pedalare insieme tutta Sanremo.

