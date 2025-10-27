Sanremo: il SAPPe incontra il Sindaco Mager per discutere le criticità del settore penitenziario

Nella giornata odierna una delegazione del SAPPe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria), composta dai Segretari Provinciali Giuseppe Giangrande e Ciriaco Pannese, ha incontrato presso il Palazzo Comunale di Sanremo il Sindaco, Avv. Alessandro Mager. L’incontro, richiesto dal SAPPe e accolto con disponibilità e attenzione dal primo cittadino, è stato occasione per affrontare diverse criticità e richieste legate al comparto penitenziario e al personale in servizio sul territorio.

Il Sindaco Mager ha manifestato piena attenzione alle problematiche esposte, assicurando il proprio impegno a favorire la ricerca di soluzioni concrete nel limite delle competenze comunali e delle possibilità amministrative. Il SAPPe ha espresso vivo apprezzamento per la sensibilità e la collaborazione dimostrate dal Sindaco, ringraziandolo a nome della Segreteria Provinciale e del Segretario Regionale Vincenzo Tristaino.

“Ringraziamo il Sindaco per la disponibilità e l’attenzione riservata alle nostre istanze – dichiarano i rappresentanti provinciali del SAPPe – certi che questo confronto rappresenti un passo importante verso la risoluzione delle problematiche che interessano la Polizia Penitenziaria e l’intera comunità sanremese.”