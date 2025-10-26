Via Padre Semeria sempre più pericolosa: buche, radici e marciapiedi dissestati, non si placa la rabbia dei residenti (Foto)

Tornano le proteste per le condizioni (in peggioramento) del manto stradale e dei marciapiedi di via Padre Semeria. Secondo molti residenti, quella che rappresenta la ‘porta di ingresso’ a Sanremo e che dovrebbe per lo meno essere in situazione di normalità, diventa ogni giorno più impercorribile.

In strada con bici, moto e a piedi si rischia in continuazione la caduta a causa delle enormi buche e spaccature causate dalla noncuranza nel tempo e dalle radici dei pini. Sui marciapiedi è ancora peggio: chi ci cammina rischia in continuazione di subire danni alle caviglie e di inciampare, per non parlare dell’impossibilità di condurre carrozzine e passeggini. Il risultato più pericoloso è comunque quello che vede le persone camminare in carreggiata per non farsi male sul marciapiede, ma rischiando di essere travolti dai mezzi che, a loro volta, sbandano cercando di evitare le buche sulla strada.

Una situazione che si registra nei punti dove ancora sono presenti i pini che ormai, con la dimensione raggiunta, rappresentano un ostacolo insormontabile per i pedoni e un pericolo per l’espansione delle radici. A ciò si aggiunge il problema degli aghi di pino che cadendo continuamente su strada la rendono particolarmente scivolosa e insicura se non rimossi prontamente.

Uno dei tanti residenti che è tornato a lamentare la situazione di pericolo ci ha confermato: “Sento e leggo sempre più spesso – dice Enrico De Cristofaro – di gente contraria alla sostituzione dei pini con altri alberi. Sì. Sostituzione. Io non sono contrario agli alberi e al verde pubblico, tutt’altro. Ma basterebbe continuare la sostituzione dei pini con altre piante per ottenere lo stesso effetto ecologico di ombreggiatura e ossigenazione dell’ambiente senza compromettere la sicurezza di chi transita. Purtroppo questi pini furono piantati in modo indistinto e senza considerarne gli effetti a cavallo degli anni cinquanta e sessanta. Perché dobbiamo continuare a subire le conseguenze di questa scelta sbagliata di oltre settanta anni fa? Non metto in dubbio la bellezza di questi alberi ma a fianco delle strade, senza prevedere adeguate contromisure che risulterebbero comunque di dubbia efficacia e decisamente costose, rappresentano un errore che si ripete da decenni.”

In tanti chiedono la piantumazione dei lecci, che sono stati sistemati in qualche zona della via negli scorsi anni e che in più parti stanno crescendo senza causare danni o fastidi. “In via Padre Semeria – termina De Cristofaro – ci si augura che chi si manifesta contrario a questo provvedimento inizi a ragionare su queste problematiche e si occupi di altro e che il comune non dia loro retta proseguendo la messa in sicurezza di strade e marciapiedi.”