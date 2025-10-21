Grande successo per l’ottava “StraCamporosso” in memoria di Monica Ligustro: sport, solidarietà e partecipazione

Si è svolta con grande partecipazione l’ottava edizione della “StraCamporosso”, il 5º Memorial Monica Ligustro, organizzata dall’associazione ACEB con il patrocinio del Comune di Camporosso. Alla partenza, dall’Arena di Bigouda, circa 150 partecipanti hanno preso parte alla corsa non competitiva che, come da tradizione, ha attraversato il suggestivo percorso fino al confine con Dolceacqua, per poi fare ritorno al punto di partenza. “Siamo arrivati all’ottava StraCamporosso, il 5º Memorial Monica Ligustro”, ha dichiarato Stefano Urso, presidente di ACEB. “Questa gara è nata otto anni fa e da allora è diventata un appuntamento fisso. Ringrazio il Comune di Camporosso per il sostegno costante e tutti coloro che, anno dopo anno, rendono possibile questa manifestazione”.

L’evento, oltre al suo valore sportivo, ha come sempre una forte valenza sociale e solidale. Prima del via, i partecipanti hanno osservato un minuto di silenzio in ricordo di Lara Lorenzini, giovane di Vallecrosia scomparsa recentemente in un tragico incidente, e dei tre Carabinieri caduti nell’esplosione di Castel D’Azzano (Padova): Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari. La manifestazione è stata dedicata anche al ricordo di Monica Ligustro, definita dall’assessore Rosella Gastaldo “l’anima dell’associazione ACEB”, simbolo di impegno e generosità. Come ogni anno, il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto ai vincitori del bando ACEB, aperto alle associazioni no profit della provincia di Imperia. “Quest’anno – ha spiegato Urso – il 30% dei fondi sarà destinato al nuovo progetto Goya APS, dedicato a fornire sostegno psicologico e legale alle vittime di bullismo. Un modo per continuare a trasformare la solidarietà in azione concreta”.

Tra i partecipanti, anche il sindaco di Camporosso Davide Gibelli, che ha voluto correre al fianco dei cittadini per testimoniare la vicinanza dell’amministrazione comunale. La corsa ha visto inoltre la partecipazione del nuovo gruppo non ufficiale “Riviera Runners”, formato da ragazzi e adulti di ogni età che si incontrano ogni mercoledì sera a Sant’Ampelio di Bordighera, dove convivono diversi gruppi: da chi cammina a chi corre a ritmi più sostenuti. Oggi un piccolo gruppo dei Riviera Runners ha preso parte alla StraCamporosso, tra cui due nuovi podisti trasferitisi da Milano, alla loro prima esperienza ligure di corsa.

La giornata si è conclusa in un clima di festa e condivisione, confermando ancora una volta lo spirito autentico della “StraCamporosso”: correre insieme per fare del bene, nel nome dello sport, del ricordo e della solidarietà.