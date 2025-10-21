Ventimiglia, controlli della polizia locale nel centro storico: scoperti undici immobili irregolari

Abusi edilizi, mancato pagamento dei tributi e discariche abusive. Continuano i controlli della polizia locale nel centro storico di Ventimiglia.

"Proseguono gli accertamenti della polizia locale nel centro storico per individuare eventuali abusi edilizi e cambi di destinazione d’uso privi delle necessarie autorizzazioni: al momento undici immobili sono risultati irregolari" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Non possiamo permettere, infatti, che locali e cantine vengano trasformati in abitazioni senza le condizioni minime di sicurezza e salubrità, mettendo a rischio in primo luogo la salute e l’incolumità di chi vi abita".

"Parallelamente, stiamo procedendo con verifiche sul mancato pagamento dei tributi e sul contrasto al fenomeno delle discariche abusive e dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti" - sottolinea il primo cittadino - "È evidente che chi non risulta censito non dispone della tessera per il conferimento e, di conseguenza, abbandona i rifiuti in strada e per i vicoli di Ventimiglia alta e del Borgo: questo non è più accettabile!".