Sanremo, rissa nella notte tra Piazza Colombo e via Matteotti: due feriti, indagini in corso

Attimi di paura nella tarda serata di sabato nel pieno centro cittadino. Intorno alle 23.15 si sono registrati due episodi di violenza tra gruppi di stranieri tra Piazza Colombo e via Matteotti, a pochi metri di distanza e in un orario in cui la zona era particolarmente affollata per la presenza di residenti e turisti.

Secondo le prime ricostruzioni, un uomo avrebbe lanciato alcune sedie contro un altro individuo all’altezza di via Volturno, ferendolo a un occhio. Quasi contemporaneamente, in piazza Colombo, un’altra persona sarebbe stata aggredita a colpi di bottiglia e bastone, riportando un taglio profondo al collo.

Sul posto sono intervenute quattro pattuglie dei carabinieri, che hanno rapidamente ristabilito la calma. Presenti anche due ambulanze del 118, che hanno soccorso i feriti e li hanno trasferiti all’ospedale per le cure del caso. Nessuna persona estranea ai fatti è rimasta coinvolta.

La rissa, avvenuta in un fine settimana già affollato per il Rallye Sanremo, ha destato preoccupazione tra cittadini e commercianti della zona. Alcuni testimoni riferiscono di momenti di tensione e di famiglie che si sono allontanate in fretta, temendo il peggio, come testimonia un nostro lettore (qui la lettera).

Intanto, dopo essere stati presenti tutto il giorno in via Escoffier per promuovere la “passeggiata della sicurezza” (in programma giovedì 23 ottobre alle 20.30 in piazza Colombo), l’associazione Imprese per Sanremo ha espresso forte malcontento per quanto accaduto, chiedendo maggiore presenza delle forze dell’ordine e l’adozione di misure più incisive per il controllo del territorio.

"Chiediamo un presidio fisso delle forze dell’ordine nelle zone centrali e più degradate della città, oltre a controlli notturni costanti — spiegano da Imprese per Sanremo, associazione da tempo impegnata sul tema della sicurezza urbana —. Non bastano ordinanze o interventi temporanei: servono azioni concrete e durature per garantire sicurezza ai cittadini e restituire tranquillità al cuore di Sanremo. Chi porta violenza deve essere allontanato, perché il rispetto delle regole è la base per una convivenza civile".

Le indagini sull’accaduto sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica e identificare i responsabili.