Ospedaletti: domenica prossima all'Alexandra la presentazione del libro “Sotto il tetto dei piccioni” di Tito Melchiorre

Domenica alle 19, con la collaborazione del Bar gelateria Alexandra di Ospedaletti , dove si svolgerà l’evento, l’associazione culturale ARS LONGA organizza un evento per la presentazione del libro “Sotto il tetto dei piccioni” di Tito Melchiorre. Tito Melchiorre è nato nel 1966 a Ospedaletti e ha vissuto tra la Liguria e la Toscana. In Liguria, il silenzio delle sue montagne diventa un mantra. È padre, camminatore, sognatore. Dopo una lunga esperienza nel campo della comunicazione e delle relazioni umane, ha scelto di raccontare la propria storia attraverso parole che curano, invece che ferire.

Con questo primo libro, Sotto il tetto dei piccioni, dà voce a un viaggio di trasformazione e rinascita, vissuto nel cuore della tempesta familiare e del silenzio imposto da una separazione. La sua scrittura è testimonianza, resistenza e atto d’amore verso sé stesso e verso i figli, in nome di una paternità che non vuole smettere di esistere. Quando non scrive, sogna e realizza progetti di inclusione, fotografa ruderi, raccoglie pietre con memoria e cammina. Perché ogni passo, come ogni parola, può essere un ritorno.

ARS LONGA è una associazione culturale di recente costituzione, nata dall’idea del suo Presidente Simone Giacon e del Vice presidente Amelia Cimiotti, che si pone l’obiettivo di divulgare l’arte in ogni sua forma attraverso eventi di ogni genere da svolgere sul territorio per portare cultura e bellezza.