A Realdo e Triora le riprese del film "Vitamine"

La magia del cinema arriva nel cuore della Valle Argentina. In questi giorni, i borghi di Realdo e Triora fanno da sfondo alle riprese del film “Vitamine”, diretto da Andrea Castoldi e prodotto dalla casa cinematografica Bau Bau Film.

L’uscita nelle sale è prevista per la fine del 2026, dopo un percorso che vedrà il film protagonista nei principali festival del cinema indipendente.

Ai nostri microfoni, la produttrice Laura Tirassa ha raccontato: “Stiamo girando Vitamine qui a Triora, in questo borgo meraviglioso. Le riprese proseguiranno anche a Realdo, Borniga e in tutta la Valle Argentina. È un progetto che, oltre al valore artistico, rappresenta anche una splendida occasione di promozione turistica per questo territorio unico. Vi aspettiamo al cinema verso la fine del 2026.”

Con le sue atmosfere suggestive e la bellezza naturale dei luoghi, il film Vitamine promette di portare sul grande schermo non solo una storia coinvolgente, ma anche l’anima autentica dell’entroterra ligure.