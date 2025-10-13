Ventimiglia, passeggiata benefica alla scoperta della via Iulia Augusta: in molti a "Camminando tra terra e mare" (Foto)

Una passeggiata benefica alla scoperta della via Iulia Augusta a Ventimiglia. In tanti ieri hanno preso parte all'iniziativa proposta dall'associazione Terra di Ponente: "Camminando tra terra e mare".

Una piacevole passeggiata alla scoperta della storia e dei paesaggi ventimigliesi che è partita dalle antiche mura della città di confine ed è giunta fino alla galleria Mortola. Un'occasione per scoprire il territorio, per fare sport e beneficenza. La quota di partecipazione verrà, infatti, devoluta per l'acquisto di ausili per la mobilità.

"In una bellissima giornata soleggiata e mite si è svolta una passeggiata tra terra e mare sull’antico percorso della via Iulia Augusta. Una camminata nella splendida cornice del golfo di Latte lungo un percorso ricco di storia e di fascino naturalistico. Numerosi partecipanti hanno preso parte all’iniziativa rimanendo piacevolmente colpiti dalla straordinaria bellezza dei paesaggi che si affacciano sul mare e dalle suggestioni del percorso tra antichi resti romani e panorami mozzafiato" - dice l'associazione Terra di Ponente - "La passeggiata non è stata soltanto un’occasione per immergersi nella natura e nella storia del territorio ma anche un gesto di solidarietà. Grazie al contributo dei partecipanti, infatti, è stato possibile raccogliere fondi destinati all’acquisto di ausili per la mobilità, che verranno donati a persone con difficoltà motorie. L’iniziativa ha rappresentato un momento di condivisione, benessere e attenzione verso il prossimo, unendo la scoperta del territorio alla solidarietà. Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento a tutti i partecipanti per la loro presenza e per il prezioso sostegno offerto alla causa".