Il futuro del gusto è ligure e floreale: Be!GIN all'Expo Coop Liguria a Genova dal 10 al 12 ottobre

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti delle eccellenze artigianali e agroalimentari liguri: torna l'Expo dei produttori liguri, organizzato da Coop Liguria, che animerà il Mercato Corso Sardegna a Genova nelle giornate di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025. L'evento si svolgerà venerdì e sabato dalle 17:00 alle 23:00 e domenica fino alle 22:00.

Saranno ben settanta le aziende pronte a raccontarsi al pubblico, offrendo degustazioni e la possibilità di acquisto diretto dei prodotti. Tra queste, spicca la presenza di TASTEE.IT , che porterà in fiera tutta la sua originalità, con un focus sul suo prodotto di punta: Be!GIN.

Un Gin Unico: L'Armonia Floreale di Be!GIN

Be!GIN non è un distillato qualunque. Si distingue per la sua capacità di unire la robusta e balsamica intensità del ginepro con le note fiorite e il colore vivace della begonia. Un'armonia di sapori che promette di conquistare al primo sorso e che posiziona il gin ligure in un segmento unico e innovativo.

Ma lo stand di TASTEE.IT sarà una vera esplosione di gusto e creatività, offrendo al pubblico una gamma di prodotti inaspettati, tutti da degustare e acquistare:

Composte e Creme Floreali: La deliziosa Composta di fiori di begonia e le golose Creme di nocciole e fiori di bocca di leone.

Bevande Analcoliche: Una selezione di bevande analcoliche ai fiori, fresche e inebrianti.

Be!Ketchup: Il rivoluzionario ketchup senza pomodoro, realizzato con più di 200 fiori di Begonia. Un condimento sano, buono e assolutamente innovativo.

Incontrare il Produttore e Degustare il Fresco

L'Expo sarà una preziosa vetrina per TASTEE.IT, offrendo l'opportunità di incontrare il consumatore finale faccia a faccia. Lo staff sarà presente per spiegare in dettaglio la filosofia che sta dietro a ogni prodotto e, soprattutto, per far degustare i fiori freschi da cui nascono queste specialità.

Prossimo Appuntamento: Il Mercatale di Natale

Per chi non riuscisse a partecipare a ottobre, l'appuntamento con TASTEE.IT è già fissato per dicembre. L'azienda sarà infatti tra i protagonisti del Mercatale, la tradizionale fiera natalizia che si svolgerà in Piazza De Ferrari a Genova. Organizzato da CNA Genova, con il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio, l'evento trasformerà la piazza in un villaggio di Natale con casette di legno, offrendo un'atmosfera di festa ideale per scoprire i sapori, i profumi e l'artigianato di alta qualità della Liguria in vista delle feste.