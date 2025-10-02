Vallecrosia, dalla Regione Liguria 2,5 milioni di euro per il Verbone. Perri: "Passo concreto per la messa in sicurezza del territorio"

Vallecrosia riceve dalla Regione Liguria 2,5 milioni di euro per il torrente Verbone. Un finanziamento finalizzato alla messa in sicurezza del territorio e alla tutela dell'ambiente. "A nome dell’Amministrazione comunale desidero esprimere un sentito ringraziamento alla Regione Liguria e in particolare all’assessore Giacomo Giampedrone e al suo staff per l’attenzione e l’impegno concreto dimostrati verso il nostro comune" - esordisce il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri.

"Durante un incontro ufficiale tenutosi presso la Regione Liguria, al quale ho partecipato insieme all’architetto Gianni Ughetto, funzionario del nostro Ufficio Tecnico Comunale, abbiamo potuto confrontarci in modo diretto e costruttivo sul tema della mitigazione del rischio idrogeologico" - fa sapere il primo cittadino - "In quella sede si è giunti a una condivisione unanime: gli interventi da realizzare devono essere definitivi, strutturali e duraturi, capaci di offrire risultati concreti e stabili nel tempo, a beneficio della sicurezza dei nostri cittadini e della tutela dell’ambiente".





"A seguito di questo incontro, è stato deliberato lo stanziamento di 2,5 milioni di euro da parte della Regione Liguria per il terzo lotto del primo blocco di interventi sul torrente Verbone. Un risultato importante, che rappresenta un passo concreto nel percorso di messa in sicurezza del nostro territorio" - sottolinea Perri - "Questo traguardo è il frutto di una collaborazione istituzionale seria e continuativa. Come Amministrazione, continueremo a lavorare con impegno costante su questi progetti strategici, convinti che solo attraverso una programmazione attenta e interventi mirati potremo liberare il nostro comune dai vincoli del piano di bacino. L’obiettivo è chiaro: rendere il territorio sicuro e creare finalmente le condizioni per un vero sviluppo urbano, economico e ambientale".



