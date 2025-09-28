Sanremo, buca pericolosa in strada Solaro all'incrocio con l'hotel Nyala: appello di un cittadino al Comune

"Gentile Direttore, avendo aspettato e sperato che qualcuno mettesse mano a riparare la buca in evidenza nella foto allegata, non certo di piccole dimensioni, sono costretto a rivolgermi a lei, nella speranza che chi di dovere al Comune, faccia intervenire gli operai per il ripristino e mettere in sicurezza il manto stradale. Lasciarlo in tale condizioni, è molto pericoloso per i cittadini che per schivarlo invadono la corsia opposta rischiando di scontrarsi con i mezzi che arrivano davanti.



Antonio Romeo"