Alessandro Piana: "Oltre un milione di euro per Montegrosso Pian Latte: infrastrutture e servizi più moderni grazie al PSR"

Oltre un milione di euro di interventi a beneficio di Montegrosso Pian Latte grazie al Programma di Sviluppo Rurale (PSR). A fare il punto sul territorio è stato il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana, in visita al Comune dell’entroterra imperiese.

“Grazie ai fondi del PSR – sottolinea Piana – oggi Montegrosso Pian Latte può contare su infrastrutture più moderne ed efficienti, collegamenti innovativi e sostenibili, oltre a interventi fondamentali di messa in sicurezza del territorio”.



Gli interventi hanno riguardato diversi ambiti strategici come il servizio idrico e la viabilità interna, con manutenzione straordinaria della rete idrica del capoluogo e sostituzione di impianti risalenti agli anni ’70; la mobilità sostenibile, in collaborazione con il Comune di Rezzo e il Parco Regionale delle Alpi Liguri sono stati acquistati due minibus elettrici per una rete di collegamenti “green” tra i due borghi e i centri della Valle di Albenga e Imperia. I mezzi svolgono funzioni multiple: trasporto a chiamata, supporto scolastico e assistenza sociale; la prevenzione del dissesto idrogeologico con il ripristino della viabilità silvo-pastorale danneggiata dall’alluvione del 2016 nell’area Monte Monega - Monte Prearba, ancora in fase di completamento, con l’acquisto di una trattrice agricola multifunzione.



“La Regione e il vicepresidente Piana hanno dimostrato ancora una volta grande vicinanza alle piccole comunità – sottolinea il sindaco di Montegrosso Pian Latte, Marco Ferrari –. Questi interventi dal forte valore sociale ci confortano e ci motivano a credere nel futuro della nostra comunità”.

