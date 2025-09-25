Rocchetta Nervina: grande successo di “Champetre” per gli Chevaliers de Provence (Foto)

Nella suggestiva cornice del ristorante Lago Bin di Rocchetta Nervina, si è svolta con grande successo la “Champetre” degli Chevaliers de Provence, raduno conviviale che ha visto la partecipazione di oltre 80 soci e simpatizzanti.

L’evento ha rappresentato un momento di festa e condivisione, salutando l’estate e accogliendo l’autunno con lo stile e l’eleganza che contraddistinguono l’associazione.

Immersi nella natura dell’entroterra ligure, i partecipanti hanno potuto godere di un’atmosfera rilassata e festosa, tra buon cibo, amicizia e tradizione. La “Champetre” ha confermato ancora una volta la capacità degli Chevaliers de Provence di creare occasioni di aggregazione autentica, dove il piacere dello stare insieme si fonde con la valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.

Il Grand Maitre Giorgio Cravaschino ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa: “Sono molto contento della partecipazione degli associati agli eventi – ha commentato – è la dimostrazione che le attività e le finalità dell’associazione sono uno spirito di aggregazione importante.”

L’appuntamento di Rocchetta Nervina è stato anche un preludio al prestigioso Grand Chapitre d’Italie, che si terrà a Sanremo nel mese di ottobre. L’evento vedrà la presenza di numerosi soci provenienti dalla Costa Azzurra, dal Piemonte e dal Lazio, a testimonianza della crescente vitalità e attrattiva dell’associazione sul territorio nazionale e transfrontaliero.

Con la “Champetre”, gli Chevaliers de Provence hanno ancora una volta celebrato i valori di amicizia, cultura e tradizione, confermando il loro ruolo di promotori di esperienze che uniscono e arricchiscono.