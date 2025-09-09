“Sanremo Rock & Sanremo Trend”, tutto pronto per la finalissima della manifestazione

Il 12 e il 13 settembre presso la sala Rossa del Teatro Ariston di Sanremo, si svolgeranno la finale nazionale e la finalissima di “Sanremo Rock & Sanremo Trend”, evento musicale organizzato da Nove Eventi srl, che si rivolge ad artisti, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock, indie, alternative, pop rock senza trascurare gli altri generi musicali. Presenterà la finalissima Gabriele Bròcani (speaker radiofonico Radio Uno Rai, Isoradio, Radio Uno Sport). Inizio ore 20.30, ingresso gratuito.

Ad aggiudicarsi il primo posto al Sanremo Rock 2024 la band Atwood, con il singolo “Can’t stop me” (il video è stato inserito anche in alta rotazione su MTV). Il gruppo, attualmente in tour, è stato ospite del Firenze Rock il 13 giugno 2025. Sanremo Trend è stato vinto invece da Ayla.

Durante la stagione sono state 6.000 le candidature, 300 gli artisti selezionati tra band, duo e singoli per le finali nord, centro e sud Italia. Alla finalissima di sabato ne arriveranno 6 per Sanremo Rock e 6 per Sanremo Trend, serata dove saranno decretati i vincitori della 38esima edizione. L’organizzazione Nove Eventi in solo due giorni porta a Sanremo più di 600 presenze tra finalisti, staff, commissione e accompagnatori.

Fin da quando è nato, negli anni Ottanta, Sanremo Rock è un punto di riferimento per tantissimi giovani che aspirano a far conoscere la propria musica e ad intraprendere una carriera rock.

La giuria della finalissima

Rock: Fabrizio Simoncioni, Pino Scotto, Andrea Pratesi (Dophix)

Trend: Danila Satragno, Ettore Diliberto, Alex Zullo (past President FIPI)

Un percorso che è partito in estate e si concluderà il 13 settembre a Sanremo. Queste sono state le 3 tappe principali: Per il centro Italia Domenica 17 agosto al Livorno food rock (LV); per il sud Sabato 2 agosto Piazza cattedrale di Noto; per il centro nord Sabato 30 agosto a Ferrara cortile del castello estense.

“Anche quest’anno il lavoro del team ha permesso di raggiungere risultati importanti - dichiara il direttore artistico M° Angelo Valsiglio - Sanremo Rock & Trend continua a crescere, mantenendo sempre viva la sua missione, quella di dare spazio alle nuove generazioni e alle diverse anime della musica. Sanremo rimane il cuore pulsante della musica italiana e noi siamo orgogliosi di portare avanti un progetto che contribuisce a valorizzarla. Un sentito ringraziamento va al Teatro Ariston, a Walter Vacchino e ad Alessandro Sindoni che continuano a credere in noi e nella nostra visione.”

“Questa edizione di Sanremo Rock & Trend 2025 conferma ancora una volta l’alto livello degli artisti e la forza del movimento - afferma il Presidente Giordano Tittarelli - che negli anni si è consolidato. Come Presidente di Nove Eventi sono fiero della qualità delle proposte arrivate e del seguito che l’iniziativa continua ad avere. Ringrazio il Comune di Sanremo e tutti i partner istituzionali, con l’auspicio di rafforzare ulteriormente la collaborazione per continuare a costruire insieme un futuro musicale solido e appassionante.”

