Hai talento, passione per il design e una vena artigianale? Scopri una nuova opportunità di lavoro all’Asta del Mobile!

Asta del Mobile nasce nel 1993 da un'intuizione di Yvan Mutta: portare mobili di qualità, creati da piccoli produttori italiani selezionati, direttamente nelle case delle persone, abbattendo la filiera e mantenendo prezzi accessibili, “a prezzi da asta. Cresciuta fino a contare oggi 10 punti vendita tra Piemonte e Liguria, tra cui quello di Arma di Taggia, l’azienda ha consolidato una cultura incentrata sulla persona, sulla formazione interna e su un servizio sartoriale per il cliente

“Oggi vogliamo accogliere nel nostro team di Arma di Taggia un arredatore o un’arredatrice con esperienza nel settore. Sarai la figura chiave per i progetti dei nostri clienti: affiancherai il cliente dall’ideazione alla realizzazione, mettendo al centro il dialogo, l’ascolto e la creatività. In Asta del Mobile, crediamo nel talento e nella formazione: anche se hai già un bagaglio di esperienza, qui avrai la possibilità di crescere ulteriormente grazie alla nostra formazione interna strutturata” affermano dal punto vendita

Cosa si offre

Inserimento presso lo store di Arma di Taggia , punto vendita attivo e radicato sul territorio ligure.

Formazione interna , perché il nostro successo si basa sul miglioramento continuo e la crescita delle persone

Ambiente di lavoro meritocratico, dove il talento viene valorizzato e le opportunità di carriera sono concrete

Chi cerchiamo

Professionisti con un minimo di esperienza nel settore arredamento , motivati, seri e con una forte vocazione al cliente.

Un'anima creativa, orientata alla qualità del servizio e pronta a raccontare con passione il nostro "made in Italy accessibile".

Come candidarsi

Invia il tuo CV a: info3@astadelmobile.it oppure contattaci telefonicamente allo 0184-45311. Saremo felici di conoscere te e le tue idee.