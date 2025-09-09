Hai talento, passione per il design e una vena artigianale? Scopri una nuova opportunità di lavoro all’Asta del Mobile!

Asta del Mobile nasce nel 1993 da un'intuizione di Yvan Mutta: portare mobili di qualità, creati da piccoli produttori italiani selezionati, direttamente nelle case delle persone, abbattendo la filiera e mantenendo prezzi accessibili, “a prezzi da asta. Cresciuta fino a contare oggi 10 punti vendita tra Piemonte e Liguria, tra cui quello di Arma di Taggia, l’azienda ha consolidato una cultura incentrata sulla persona, sulla formazione interna e su un servizio sartoriale per il cliente
“Oggi vogliamo accogliere nel nostro team di Arma di Taggia un arredatore o un’arredatrice con esperienza nel settore. Sarai la figura chiave per i progetti dei nostri clienti: affiancherai il cliente dall’ideazione alla realizzazione, mettendo al centro il dialogo, l’ascolto e la creatività. In Asta del Mobile, crediamo nel talento e nella formazione: anche se hai già un bagaglio di esperienza, qui avrai la possibilità di crescere ulteriormente grazie alla nostra formazione interna strutturata” affermano dal punto vendita
Cosa si offre
- Inserimento presso lo store di Arma di Taggia, punto vendita attivo e radicato sul territorio ligure.
- Formazione interna, perché il nostro successo si basa sul miglioramento continuo e la crescita delle persone
- Ambiente di lavoro meritocratico, dove il talento viene valorizzato e le opportunità di carriera sono concrete
Chi cerchiamo
- Professionisti con un minimo di esperienza nel settore arredamento, motivati, seri e con una forte vocazione al cliente.
- Un’anima creativa, orientata alla qualità del servizio e pronta a raccontare con passione il nostro “made in Italy accessibile”.
Come candidarsi
Invia il tuo CV a: info3@astadelmobile.it oppure contattaci telefonicamente allo 0184-45311. Saremo felici di conoscere te e le tue idee.