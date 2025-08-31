Questa mattina l’assessore regionale Marco Scajola ha partecipato alla 12ª edizione del Bordighera Book Festival, un evento che ogni anno richiama lettori, scrittori e appassionati da tutta Italia, trasformando la città in un punto di riferimento culturale. Ad accompagnarlo il vicesindaco Marco Laganà, l'assessore Melina Rodà e il presidente del Consiglio Comunale Stefano Gnutti.
“Questa manifestazione rappresenta un’occasione preziosa per promuovere la lettura e per favorire il dialogo e il confronto – ha dichiarato l’assessore Scajola –. La cultura è un pilastro fondamentale per la nostra comunità e momenti come questo la rendono viva e accessibile a tutti. Complimenti all'amministrazione comunale, che ringrazio per la consueta calorosa accoglienza, e agli organizzatori”.
Politica | 31 agosto 2025, 12:39
Marco Scajola al Bordighera Book Festival: “La cultura è un pilastro della comunità”
L’assessore regionale alla 12ª edizione della rassegna letteraria: elogio alla città e agli organizzatori per un evento che promuove lettura, dialogo e confronto
