Marco Scajola al Bordighera Book Festival: “La cultura è un pilastro della comunità”

Questa mattina l’assessore regionale Marco Scajola ha partecipato alla 12ª edizione del Bordighera Book Festival, un evento che ogni anno richiama lettori, scrittori e appassionati da tutta Italia, trasformando la città in un punto di riferimento culturale. Ad accompagnarlo il vicesindaco Marco Laganà, l'assessore Melina Rodà e il presidente del Consiglio Comunale Stefano Gnutti.

“Questa manifestazione rappresenta un’occasione preziosa per promuovere la lettura e per favorire il dialogo e il confronto – ha dichiarato l’assessore Scajola –. La cultura è un pilastro fondamentale per la nostra comunità e momenti come questo la rendono viva e accessibile a tutti. Complimenti all'amministrazione comunale, che ringrazio per la consueta calorosa accoglienza, e agli organizzatori”.