Aggressione al Pronto Soccorso di Imperia, UIL FPL: “Basta aggressioni negli ospedali, la sicurezza non è negoziabile”

La UIL FPL Liguria esprime profonda indignazione e ferma condanna per l’aggressione subita da due infermieri presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Imperia.



“Si tratta dell’ennesimo episodio che conferma l’urgenza di interventi seri per garantire la sicurezza del personale sanitario – commenta Milena Speranza, Segretario Generale UIL FPL Liguria, che continua: “Esprimiamo la nostra piena solidarietà ai lavoratori coinvolti, vittime di una violenza ingiustificabile. Ogni aggressione ai danni di chi opera per la salute pubblica deve essere punita con severità: chiediamo l’applicazione di pene esemplari per chi commette questi reati. Condanniamo inoltre con decisione anche l’atto vandalico compiuto ai danni della struttura del Pronto Soccorso, che rappresenta un’offesa a tutta la comunità e a chi ogni giorno lavora con impegno e professionalità al servizio dei cittadini.

Già lo scorso marzo, attraverso un flash mob davanti ai Pronto Soccorso, avevamo lanciato un segnale forte: la sicurezza non è negoziabile. Oggi, torniamo a chiedere con forza che le Aziende si espongano con atti concreti, non con parole di circostanza. Servono più vigilanza, formazione specifica e investimenti strutturali. La UIL FPL sarà sempre al fianco dei lavoratori e continuerà a battersi per un sistema sanitario in cui si possa lavorare in sicurezza, con dignità e rispetto”.