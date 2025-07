Santo Stefano al Mare, attivato il nuovo servizio di accompagnamento AUSER per gli anziani e i soggetti fragili dell’ATS 9

L’Amministrazione comunale di Santo Stefano al Mare è lieta di comunicare che, a partire dal 1° luglio 2025, è stato avviato un servizio di accompagnamento e trasporto con automezzo rivolto alle persone anziane e fragili residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 9 (Santo Stefano al Mare, Riva Ligure, Pompeiana e Terzorio), realizzato in collaborazione con AUSER Sanremo APS.



Questo importante risultato è il frutto di un percorso avviato a inizio anno tra l’Ufficio Servizi Sociali del Comune capofila e l’Associazione AUSER Sanremo APS.

Il servizio prevede l’accompagnamento per visite mediche, trattamenti sanitari, disbrigo pratiche, commissioni, ma anche per attività ricreative e di culto, ove sia rilevata la necessità da parte del Servizio Sociale o della persona stessa.

Il punto di ascolto Auser è attivo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 15:00 alle 18:00, chiamando il numero di cellulare 339.8883075. Le richieste per accompagnamento con automezzo devono essere effettuate almeno 3 giorni prima della data dell’appuntamento.



“Il servizio è stato attivato a seguito delle numerose richieste pervenute agli uffici comunali. Con questo servizio vogliamo dare risposta concreta e attenta ai bisogni degli anziani e delle persone fragili del nostro territorio, garantendo loro sicurezza e supporto - commenta il Sindaco Marcello Pallini, che prosegue - Desidero ringraziare sentitamente la dott.ssa Roberta Cottone, Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali, per il lavoro di coordinamento e progettazione svolto con grande impegno, e la sig.ra Carmen Labrosciano, Responsabile Amministrativa, per il supporto operativo nell’organizzazione e realizzazione del progetto”.