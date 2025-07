L'Azienda Calvini di Sanremo trionfa al Premio Vermentino 2025 di Diano Castello

Primo posto per quanto riguarda il Ponente ligure - province di Imperia e Savona e due comuni del Genovese - e nel voto della giuria popolare, e quinto assoluto nella classifica nazionale. Sono gli ennesimi riconoscimenti ottenuti dall'Azienda agricola Calvini di Sanremo, in questo caso al Premio Vermentino 2025 di Diano Castello conclusosi nel weekend. Il riconoscimento è andato al Vermentino 2024 Vigna del Poggio, produzione di nicchia che ha ancora affinato ed esaltato le qualità del vino prodotto da Luca Calvini attraverso il cru della collina sanremese.

Il primo posto assoluto a livello nazionale è andato alla Toscana, con la Cantina del Morellino di Scansano in provincia di Grosseto, mentre l'etichetta Oro d'Isée della Cantina Federici di Castelnuovo Magra, nello spezzino, si è piazzata al terzo posto, migliore della Liguria. Sesto posto assoluto per l'Azienda agricola Balin di Diano Castello. Per l'azienda di Luca Calvini si tratta di un ulteriore attestato della bontà del lavoro svolto in tutti questi anni, avviato dal padre Luigi e proseguito da Luca assieme alla mamma Mariagiovanna, alla moglie Claudia e ora anche alle figlie Ilaria ed Elena. Un percorso familiare che è diventato tradizione, come sottolineato dagli organizzatori del Premio Vermentino di Diano Castello, che 30 anni vide premiato proprio Luigi Calvini.