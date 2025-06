CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, giovedì 26 giugno 2025

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 3 dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- F1: IL FILM – ore 17.00 - 21.00 – di Joseph Kosinski - con Brad Pitt, Javier Bardem, Kerry Condon, Callie Cooke, Tobias Menzies - Sportivo – “A seguito di uno spaventoso incidente l'ex campione di Formula 1 americano Sonny Hayes si è ritirato nelle categorie automobilistiche minori. Il suo caro amico ed ex compagno di corse Ruben Cervantes, proprietario della scuderia Expensify APXGP, lo convince però a rimettersi in gioco per salvare il team dal fallimento e fare da mentore al promettente pilota britannico Joshua Pearce. Tra i due nascerà presto una forte rivalità...”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- ELIO – ore 17.15 – 19.15 – 21.15 – di Adrian Molina, Madeline Sharafian, Domee Shi - con le voci di Alessandra Mastronardi, Adriano Giannini, Lucio Corsi, Neri Marcorè, Zoe Saldana - Animazione – “Elio, un ragazzo con una fervida immaginazione, si ritrova inavvertitamente teletrasportato nel Comuniverso, un'organizzazione interplanetaria con rappresentanti di galassie lontane. Identificato per errore dal resto dell'universo come ambasciatore della Terra e completamente impreparato a questo tipo di pressione, Elio deve stringere nuovi legami con eccentriche forme di vita aliene, sopravvivere a una serie di prove straordinarie e scoprire in qualche modo chi è veramente destinato a essere...”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- DRAGON TRAINER LIVE ACTION – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Dean DeBlois. Un film con Julian Dennison, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn, Gerard Butler, Nico Parker – Azione/Avventura/commedia – “Sulla selvaggia isola di Berk, dove vichinghi e draghi sono stati acerrimi nemici per generazioni, Hiccup è diverso dagli altri. Figlio geniale ma sottovalutato dal capo Stoick l'Immenso, Hiccup sfida secoli di tradizione stringendo un'insolita amiciza con Sdentato, un temibile drago Furia Buia. Questo legame inaspettato rivela la vera natura dei draghi, mettendo in discussione le fondamenta stesse della società vichinga. Con al suo fianco la determinata e coraggiosa Astrid e l'eccentrico fabbro del villaggio Gambedipesce, Hiccup affronta un mondo diviso dalla paura e dall'incomprensione. Quando una minaccia antica riemerge, mettendo in pericolo sia i vichinghi che i draghi, l'amicizia tra Hiccup e Sdentato diventa la chiave per forgiare un nuovo futuro. Insieme, dovranno navigare un delicato percorso verso la pace, spingendosi oltre i confini dei loro mondi e ridefinendo cosa significa essere un eroe e un leader...”

Voto della critica: ****



Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- BAMBI UNA VITA NEI BOSCHI – ore 17.00 – di Michel Fessler - con la voce narrante di Francesca Michielin – Avventura/Drammatico – “La vita di un cerbiatto, dalla nascita all'età adulta: dalla vita nei boschi - una continua lotta per la sopravvivenza costellata di pericoli - l'animale sperimenta la tragica perdita della madre per mano di cacciatori e sopravvive soprattutto grazie all'amicizia con un corvo, un coniglio e un procione. Diventato un maschio adulto, infine, va incontro al suo destino incontrando una compagna e inaspettatamente anche il padre, un maestoso cervo che lo aiuterà a crescere...”

Voto della critica: ***

- 28 ANNI DOPO – ore 19.00 – 21.30 – di Danny Boyle - con Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Cillian Murphy, Jack O'Connell – Horror/Thriller – “Sono passati quasi tre decenni da quando il virus della rabbia è fuoriuscito da un laboratorio di armi biologiche e ora, ancora in una quarantena forzata e brutale, alcuni sono riusciti a sopravvivere in mezzo agli infetti. Un gruppo di sopravvissuti vive su una piccola isola collegata alla terraferma da un'unica strada protetta anche dall'alta marea che la ricopre. Quando uno di questi lascia l'isola per una missione diretta nel profondo della terraferma, scoprirà segreti, meraviglie e orrori che hanno mutato non solo gli infetti ma anche gli altri sopravvissuti...”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- M3GAN 2.0 – ore 17.00 - 19.00 - 21.15 – di Gerard Johnstone - con Violet McGraw, Allison Williams, Ivanna Sakhno, Amie Donald, Jenna Davis – Horror/Fantascienza/Thriller – “Sono passati due anni dai tragici eventi quando si era scatenata la furia omicida della bambola M3gan prima di essere distrutta. Ora la sua tecnologia viene rubata da una potente azienda, l'Unità Innovazione della Difesa, per creare un'altra bambola ancora più letale, Amelia, che entra subito in azione nel corso di un'operazione sul confine turco-iraniano per liberare uno scienziato che è stato rapito ma poi la situazione va completamente fuori controllo. Ben presto diventa un pericolo numero uno perché è sempre meno disposta a seguire gli ordini degli umani. Per fermarla deve tornare in azione Gemma, che nel frattempo è diventata una figura di spicco nella regolamentazione dell'intelligenza artificiale. La donna, che ha un rapporto conflittuale con sua nipote Cady che è intanto cresciuta e tende a disobbedirle spesso, riporta così in vita M3gan, con delle modifiche per renderla più veloce. Viene poi sottoposta a un ferreo addestramento per cercare così di fronteggiare e sconfiggere Amelia....”

Voto della critica: **

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- LA FESTA DELLE LANTERNE – ore 17.15 - 19.00 - 21.00 – di Eric Khoo - con Catherine Deneuve, Yutaka Takenouchi, Masaaki Sakai, Jun Fubuki, Denden - Drammatico – “Celebre cantante francese ormai ottantenne, Claire non si dà pace per la perdita della figlia. Sentendosi prossima alla fine, sceglie di esibirsi per l'ultima volta in un teatro di Tokyo. Yuzu, anziano ex musicista e da sempre estimatore di Claire, muore appena prima di poter andare al suo concerto. Al posto suo ci andrà il figlio Hayato, regista in crisi creativa da sempre in lotta con il vuoto esistenziale, che deriva dall'abbandono della madre Meiko. Qualche ora dopo il concerto anche Claire muore e il suo spirito, vagando tra i viventi, incontra quello di Yuzu...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- COME FRATELLI – ore 17.15 - 19.00 - 21.00 – di Antonio Padovan - con Francesco Centorame, Pierpaolo Spollon, Ludovica Martino, Paola Buratto - Commedia – “Melissa e Sabrina sono migliori amiche fin dall'infanzia. Condividono tutto da sempre, e neanche a farlo apposta le gravidanze del loro primo figlio avvengono nello stesso periodo, e le nascite dei due maschietti praticamente nello stesso momento. Purtroppo però le due giovani donne sono insieme anche nel finire vittime di un incidente stradale, e i loro mariti Giorgio e Alessandro si ritrovano soli con i neonati Samuele e Michele. Dopo qualche mese di battaglia individuale fra notti insonni e montagne di pannolini i due decidono di condividere l'appartamento di Alessandro insieme ai rispettivi figli: dunque Samuele e Michele crescono insieme ai loro papà e affrontano i primi quattro anni di vita come una insolita ma armoniosa famiglia. Quando però Noelle entra nella vita di Giorgio e, a differenza delle avventure casuali di Alessandro, prospetta per lui un cambiamento di vita, i due papà dovranno capire qual è la differenza fra condivisione e codipendenza...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- TRE AMICHE – ore 17.00 – 21.30 – di Emmanuel Mouret - con Camille Cottin, Sara Forestier, India Hair, Damien Bonnard, Grégoire Ludig - Drammatico – “Joan non è più innamorata di Victor e si sente disonesta con lui. Alice, la sua migliore amica, la rassicura: lei stessa non prova alcuna passione per Eric eppure il loro rapporto va a meraviglia! Lei non sa che lui ha una relazione con Rebecca, la loro comune amica... Quando Joan decide finalmente di lasciare Victor e lui scompare, le vite dei tre amici e le loro storie vengono sconvolte...”

Voto della critica: ***

- LILO & STITCH – ore 19.30 – di Dean Fleischer-Camp - con Maia Kealoha, Chris Sanders, Sydney Agudong, Zach Galifianakis, Billy Magnussen – Avventura/Azione – “Una solitaria bambina hawaiana di nome Lilo, sorellina di Nani, stringe un forte legame di amicizia con un alieno a cui dà il nome Stitch credendo si tratti di un cane. In realtà l'esperimento 626 è stato creato dallo strambo scienziato Jumba Jookiba come arma di distruzione. Ora che Stitch è giunto sulla terra per sfuggire al controllo del suo creatore dovrà vedersela sia con gli umani che con gli alieni che lo inseguono...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- F1: IL FILM – ore 21.00 – di Joseph Kosinski - con Brad Pitt, Javier Bardem, Kerry Condon, Callie Cooke, Tobias Menzies - Sportivo – “A seguito di uno spaventoso incidente l'ex campione di Formula 1 americano Sonny Hayes si è ritirato nelle categorie automobilistiche minori. Il suo caro amico ed ex compagno di corse Ruben Cervantes, proprietario della scuderia Expensify APXGP, lo convince però a rimettersi in gioco per salvare il team dal fallimento e fare da mentore al promettente pilota britannico Joshua Pearce. Tra i due nascerà presto una forte rivalità...”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- F1: IL FILM – ore 21.15 – di Joseph Kosinski - con Brad Pitt, Javier Bardem, Kerry Condon, Callie Cooke, Tobias Menzies - Sportivo – “A seguito di uno spaventoso incidente l'ex campione di Formula 1 americano Sonny Hayes si è ritirato nelle categorie automobilistiche minori. Il suo caro amico ed ex compagno di corse Ruben Cervantes, proprietario della scuderia Expensify APXGP, lo convince però a rimettersi in gioco per salvare il team dal fallimento e fare da mentore al promettente pilota britannico Joshua Pearce. Tra i due nascerà presto una forte rivalità...”

Voto della critica: ****



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

- F1: IL FILM – ore 21.30 – di Joseph Kosinski - con Brad Pitt, Javier Bardem, Kerry Condon, Callie Cooke, Tobias Menzies - Sportivo – “A seguito di uno spaventoso incidente l'ex campione di Formula 1 americano Sonny Hayes si è ritirato nelle categorie automobilistiche minori. Il suo caro amico ed ex compagno di corse Ruben Cervantes, proprietario della scuderia Expensify APXGP, lo convince però a rimettersi in gioco per salvare il team dal fallimento e fare da mentore al promettente pilota britannico Joshua Pearce. Tra i due nascerà presto una forte rivalità...”

Voto della critica: ****

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- F1: IL FILM – ore 20.45 – di Joseph Kosinski - con Brad Pitt, Javier Bardem, Kerry Condon, Callie Cooke, Tobias Menzies - Sportivo – “A seguito di uno spaventoso incidente l'ex campione di Formula 1 americano Sonny Hayes si è ritirato nelle categorie automobilistiche minori. Il suo caro amico ed ex compagno di corse Ruben Cervantes, proprietario della scuderia Expensify APXGP, lo convince però a rimettersi in gioco per salvare il team dal fallimento e fare da mentore al promettente pilota britannico Joshua Pearce. Tra i due nascerà presto una forte rivalità...”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- ELIO – ore 21.00 – di Adrian Molina, Madeline Sharafian, Domee Shi - con le voci di Alessandra Mastronardi, Adriano Giannini, Lucio Corsi, Neri Marcorè, Zoe Saldana - Animazione – “Elio, un ragazzo con una fervida immaginazione, si ritrova inavvertitamente teletrasportato nel Comuniverso, un'organizzazione interplanetaria con rappresentanti di galassie lontane. Identificato per errore dal resto dell'universo come ambasciatore della Terra e completamente impreparato a questo tipo di pressione, Elio deve stringere nuovi legami con eccentriche forme di vita aliene, sopravvivere a una serie di prove straordinarie e scoprire in qualche modo chi è veramente destinato a essere...”

Voto della critica: ****



