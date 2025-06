Tapas all’italiana: il gusto della condivisione secondo Citterio

Le tapas sono da sempre simbolo di convivialità, varietà e condivisione. Nate come tradizione gastronomica spagnola nel Medioevo e diffusesi poi con successo nel XX secolo, nel tempo hanno conquistato anche il gusto italiano, trasformandosi in una forma di socialità a tavola perfetta per aperitivi, cene informali o buffet creativi.

Oggi la loro popolarità è in costante crescita anche in Italia, dove si stanno affermando come nuova abitudine gastronomica. Secondo un’analisi di GlobalData, infatti, la categoria “piatti condivisi e tapas” rappresenta già il 7% dell’offerta nei ristoranti italiani. Un dato che conferma il desiderio sempre più diffuso di vivere l’esperienza del cibo in modo informale, giocoso e orientato alla condivisione. Perché le tapas non sono solo piccoli piatti gustosi, ma vere e proprie espressioni di cultura e territorio, pensate per essere condivise, assaporate lentamente e accompagnate da un calice di vino o da un drink.

Per celebrare il World Tapas Day 2025, che si festeggerà giovedì 19 giugno, Citterio — storica azienda di salumi — ha deciso di portare in tavola un’interpretazione tutta italiana delle tapas. Insieme alla food blogger Federica Gianelli, in arte Papillamonella, sono nate tre proposte originali che raccontano l’incontro tra la cultura spagnola e la tradizione salumiera italiana, con grande attenzione al gusto e all’equilibrio dei sapori.

«Abbiamo voluto creare un ponte tra due culture gastronomiche simili e profondamente legate alla qualità e alla convivialità — racconta Federica Gianelli —. Le tapas rappresentano un’occasione per stare insieme, per provare sapori nuovi e per divertirsi anche in cucina. Con Citterio abbiamo ideato ricette che potessero sorprendere per gusto e originalità, restando però fedeli alla nostra identità. Il salume è stato il punto di partenza: ogni tapas è costruita intorno ai quattro prodotti più iconici della salumeria italiana — prosciutto cotto, prosciutto crudo, salame Milano e bresaola. Così sono nati piatti che si ispirano alla Spagna ma parlano italiano, in cui estetica e convivialità si uniscono alla genuinità della nostra tradizione.»

La prima proposta è una reinterpretazione creativa di una ricetta andalusa: le crocchette di ceci e spinaci con Prosciutto Crudo. Ispirate all’“espinacas con garbanzos” tipica di Siviglia, queste crocchette offrono un contrasto interessante tra il cuore morbido e aromatico di ceci e spinaci e la sapidità avvolgente del Prosciutto Crudo. Passate in forno o fritte per una croccantezza perfetta, sono infine bardate con sottili fette di prosciutto, ideali da gustare calde con una leggera salsa in accompagnamento.

Segue poi una rivisitazione in chiave italiana di un grande classico iberico: la tortilla di patate, arricchita in questo caso con Salame Milano e Prosciutto Crudo. In questo piatto, le uova incontrano le patate a cubetti e la cipolla bianca stufata, come vuole la tradizione. Ma è nella farcitura che emerge l’anima italiana: il Salame Milano regala un tocco deciso e rotondo, mentre il Prosciutto Crudo, aggiunto a fine cottura, esalta la morbidezza e il sapore. Perfetta da servire calda o tiepida, è ideale per un aperitivo ricco e gustoso.

Infine, i pinchos, vero simbolo dei bar di tapas del Nord della Spagna, vengono declinati in tre abbinamenti sfiziosi e colorati. Il primo spiedino unisce Salame Milano, oliva verde e peperone verde arrostito, per un boccone dal sapore pieno e mediterraneo. Il secondo propone un crostino con Bresaola della Valtellina IGP, zucchina grigliata e formaggio alle erbe: fresco, leggero e perfettamente bilanciato. Il terzo combina Prosciutto Cotto su pane croccante con una crema di pomodorini gialli e cipolla rossa a rondelle, per un piacevole contrasto tra croccantezza e scioglievolezza. Ogni pincho è pensato come una piccola esperienza di gusto e si presta perfettamente a comporre una tavola vivace e invitante.

Per queste creazioni, Citterio ha scelto di valorizzare alcuni dei suoi prodotti più iconici: l’Originale Salame Milano, 100% italiano, dal gusto pieno e delicato, prodotto secondo la ricetta di Giuseppe Citterio del 1878; il Prosciutto Crudo Il Poggio, dolce, morbido e stagionato senza conservanti; il Prosciutto Cotto Grangusto, cotto a vapore e profumato con un delicato mix di spezie; e la Bresaola della Valtellina IGP, magra, tenera e subito pronta da gustare. Tutti appartengono alla linea Taglio Fresco, che garantisce salumi di alta qualità, affettati nei luoghi d’origine e confezionati in pratiche vaschette per mantenerne intatta la freschezza.

LE RICETTE







Crocchette di ceci con spinaci e bardatura di Prosciutto Crudo

Ingredienti per 10 crocchette :

230 g ceci lessi

180 g foglie di spinaci (crudi o surgelati)

60 g pecorino grattugiato

40 ml olio extravergine di oliva

qualche foglia prezzemolo fresco

a piacere maggiorana essiccata e lemongrass in polvere

60 g pangrattato

sale e pepe nero

1 confezione di Taglio fresco Prosciutto Crudo Il Poggio Citterio

Preparazione : Cuocere gli spinaci in pentola con un filo d’olio, lasciare asciugare bene poi far raffreddare. In una ciotola unire gli spinaci ormai freddi, il prezzemolo e il pecorino. Aggiungere anche le spezie, sale pepe e olio e frullare grossolanamente con un frullatore a immersione. Unire anche i ceci e frullare ancora facendo in modo da lasciarli piuttosto grossolani. Mescolare con una spatola poi aggiungere il pangrattato mescolando fino a ottenere una consistenza soda. Lasciar riposare in frigorifero 30 minuti poi porzionare l’impasto in pezzetti da circa 50 g cad e formare tante palline. Lavorare con le mani ogni pallina allungandola tra i palmi così da darle la forma di una crocchetta. Ungere le crocchette con olio, poi impanarle nel pangrattato. Cuocere in forno ventilato già caldo a 180° per 20 minuti circa. Togliere dal forno, lasciar intiepidire e bardare ogni crocchetta con una fetta di prosciutto crudo.

Tempo di cottura : 30 minuti

Tempo di preparazione : 1 ora

Difficoltà : facile







Tortillas di patate con Originale Salame Milano e Prosciutto Crudo

Ingredienti per 6 persone :

350 g patate a pasta gialla (peso netto)

130 g cipolle bianche (peso netto)

3 uova medie

1 cucchiaio abbondante di olio extravergine di oliva

sale e pepe a piacere

1 confezione Taglio fresco Prosciutto Crudo Il Poggio Citterio

1 confezione Taglio fresco Salame di Milano Citterio

Preparazione : Per preparare la tortilla di patate e salumi pelare le patate, poi tagliarle a bastoncino e infine a cubetti di 1 cm circa. Mondare e tagliare la cipolla prima a metà e poi a falde sottili. Scaldare bene in una padella antiaderente abbonante olio extravergine e cuocere per 5 minuti le patate a fiamma alta. Aggiungere le cipolle, abbassare la fiamma e cuocere con coperchio per 10 minuti. Togliere dal fuoco e lasciar raffreddare. Montare le uova con una frusta a mano o elettrica insieme a sale e pepe fino a quando risulteranno spumose poi inglobare patate e cipolle mescolando bene con una spatola. Ungere una teglia di 20 cm di diametro e versare il composto livellandolo bene. Cuocere la tortilla in forno statico a 180°gradi per 30 minuti. Servire calda o tiepida guarnendo ogni fetta con Salame Milano e Prosciutto Crudo.

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo di preparazione: 20 minuti

Difficoltà : facile





Tris di Pinchos

Ingredienti per 4 persone:

Spiedini con Originale Salame Milano

8 peperoni dolci friggitelli

16 olive verdi grandi denocciolate

1 cucchiaio olio extravergine di oliva

1 confezione Taglio fresco Salame di Milano Citterio

Pinchos con Bresaola della Valtellina IGP

8 fette di pane tipo baguette

1 zucchina media

80 g formaggio spalmabile

erbe aromatiche a piacere

1 confezione Taglio fresco Bresaola della Valtellina IGP Citterio

Pinchos con Prosciutto Cotto

8 fette di pane tipo baguette

80 ml passata di pomodoro giallo

4 pomodori datterini gialli

1 piccola cipolla di Tropea

1 confezione Taglio fresco Prosciutto Cotto Grangusto Citterio

Preparazione : Per preparare gli spiedini lavare bene i friggitelli, scaldare l’olio in pentola antiaderente e rosolare a fiamma alta. Abbassare la fiamma, coprire con coperchio e proseguire la cottura fino a quando risulteranno morbidi. Lasciare raffreddare e comporre gli spiedini infilzando una oliva, la parte superiore del peperone, una fetta di salame, la codina del peperone e un’altra oliva a chiudere.

Per i pinchos con bresaola tostare il pane su una griglia, affettare la zucchina con una mandolina e grigliare ogni fetta. Tritare finemente le erbe aromatiche e unirle al formaggio spalmabile. Spalmare un cucchiaio di formaggio aromatizzato su ogni fetta di pane e aggiungere una zucchina ben piegata e mezza fetta di bresaola.

Per i pinchos con prosciutto cotto tostare il pane su una griglia, affettare la cipolla di Tropea e dividere i pomodorini a metà o in quarti. Spalmare su ogni fetta di pane abbondante passata di pomodoro giallo condita con un filo di olio e sale poi decorare con il prosciutto, mezzo pomodorino e qualche anello di cipolla di Tropea.

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo di preparazione: 40 minuti

Difficoltà : facile