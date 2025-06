Sanremo: termine dei lavori, riapre definitivamente da oggi pomeriggio alle 18 strada 'Tre Ponti'

Riapre definitivamente al traffico, alle 18 di oggi pomeriggio, strada ‘Tre Ponti’, l’importante via di collegamento con gli stabilimenti balneari dell’omonima zona, a Est della città di Sanremo.

I lavori, eseguiti negli ultimi due anni da Rivieracqua per la sistemazione di una fondamentale tubazione che porterà il prezioso liquido verso il Levante della nostra provincia, hanno fatto discutere molto per la chiusura della strada in diversi momenti, anche nel periodo di balneazione.

Soprattutto negli ultimi giorni, quando mancavano 60 metri alla riasfaltatura totale e molti gestori degli stabilimenti avevano segnalato l’assenza di operai. Ora, finalmente, i lavori sono stati terminati e, da oggi pomeriggio la strada viene riaperta definitivamente. Contestualmente è stato anche revocato il divieto di sosta e fermata.

Intanto, per garantire una maggiore sicurezza in caso di intervento dei mezzi di soccorso, saranno potenziate le indicazioni per segnalare le zone adibite a manovra, in modo da evitare possibili ostacoli. Nelle prossime settimane, non appena il nuovo asfalto si sarà assestato, verrà poi tracciata l’intera segnaletica orizzontale lungo tutta la strada.

Una buona boccata d’ossigeno per gli stabilimenti balneari ma anche per i clienti che, finalmente potranno accedere più comodamente alle spiagge.