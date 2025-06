Sanità, varato il Piano Caldo per l'estate 2025: azioni mirate per prevenire e ridurre i potenziali rischi derivanti da ondate di calore

La Liguria ha varato il Piano Caldo per l'estate 2025, attivato in caso di bollettino arancione e rosso emesso dal Ministero della Salute che, insieme al Centro per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM), coordina il Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute.

Il sistema, che si avvale della collaborazione tecnica del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario della Regione Lazio – Asl Roma 1, consente di modulare gli interventi di prevenzione emettendo livelli di rischio climatico, sulla base del rischio che viene quotidianamente monitorato a Genova come, in tutta Italia, nei capoluoghi di Regione e nei comuni con oltre 200.000 abitanti. Con il giallo si verifica una condizione di preallerta, con il colore arancione e rosso, si passa in allerta.



“Sono previste - spiega Massimo Nicolò assessore alla sanità e ai servizi sociali di Regione Liguria - azioni mirate per prevenire e ridurre i potenziali rischi derivanti da ondate di calore: le attività, e le azioni di comunicazione, informazione e di supporto, in collaborazione con le ASL, il Comune di Genova e tutto il sistema sociosanitario ligure, sono rivolte in modo particolare alle persone suscettibili alle ondate di calore con rischio alto che, in Liguria, sono circa 5.500”.

Anche quest’anno viene diffuso in tutta la Liguria, attraverso i canali social e locandine, un vademecum con le raccomandazioni da seguire per evitare gli effetti negativi sulla salute delle ondate di calore. I principali comportamenti da adottare per prevenire gli effetti delle ondate di calore sono: idratarsi costantemente durante l’arco della giornata, seguire un'alimentazione leggera, evitare alcolici, bevande gassate e ghiacciate, evitare esposizione al sole specie nelle ore più calde, vestire leggero non usando tessuti sintetici, verificare con il proprio medico eventuale modifica delle terapie, anche in relazione alla pressione sanguigna.

“Una particolare attenzione – spiega Ernesto Palummeri responsabile per Regione Liguria del centro per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore – viene rivolta alle residenze per anziani. In condizioni di rischio, vengono diramati dal centro gli avvisi a tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, attraverso la cooperativa Agorà, invitandole a adottare le misure necessarie per ridurre i rischi per le persone fragili.

È stato inoltre potenziato il servizio per le dimissioni dagli ospedali “Meglio a casa” che fornisce per 30 giorni il supporto di un assistente familiare a domicilio. Durante le situazioni di emergenza, viene inoltre raccomandato il blocco delle dimissioni di pazienti fragili dagli ospedali, se non sono assistibili dai servizi domiciliari sociosanitari. Sono inoltre disponibili nell’ambito della Asl3 genovese posti per ricoveri temporanei per soggetti fragili in RSA in presenza di bollettino arancione e rosso, fino a 10 giorni.

Inoltre, nelle situazioni di emergenza, anche valutando il livello di rischio a livello locale, è previsto un avviso che raccomanda ai comuni di sospendere le attività lavorative all’aperto nei cantieri stradali, nell’edilizia, nell’agricoltura e per altri lavoratori esposti alle ondate di calore.

Come detto, fra le attività previste ci sono i progetti dei custodi sociali e dei maggiordomi di quartiere, impegnati tutto l’anno anche attraverso il numero verde regionale 800 593235, gratuito, attivo sette giorni su sette dalle 8 alle 20 per l’orientamento, l’informazione e per raccogliere le richieste dei cittadini, come per esempio piccole commissioni quotidiane, finalizzate ad evitare che le persone fragili possano essere sottoposte al rischio delle ondate di calore, specie nelle ore più calde. Queste attività, adeguatamente potenziate in estate, proseguiranno fino al 20 settembre, con eventuali proroghe in caso di necessità in base alla situazione climatica.

Il progetto "Maggiordomi di Quartiere, Custodi Sociali e Call Center Informazioni" è un'iniziativa regionale, coordinata dalla Cooperativa Agorà, che vede il coinvolgimento di 24 Enti del Terzo Settore e una vasta rete di associazioni liguri. “L'obiettivo principale - spiega il Responsabile regionale del progetto Andrea Rivano, è supportare concretamente anziani e persone fragili durante tutto l'anno, con un'attenzione particolare ai periodi più delicati come l'estate, per prevenire situazioni di rischio. Questo sistema integrato di welfare di prossimità offre attività di monitoraggio, piccole commissioni, disbrigo pratiche e orientamento ai servizi, garantendo una presenza capillare sul territorio grazie a operatori, sportelli accessibili e un call center attivo quotidianamente. Il progetto dimostra, ancora una volta, come la collaborazione tra pubblica amministrazione e Terzo Settore possa fornire risposte concrete ai bisogni delle persone e dei territori”. Sono inoltre state organizzate dalle ASL attività e iniziative per la diffusione di informazioni e comportamenti corretti legati alle ondate di calore.



In particolare:

La ASL 3 ricorda che sul territorio è attiva la rete dei 26 ambulatori infermieristici Asl3, sempre a disposizione della popolazione anche per misurazione dei parametri vitali e glicemia in accesso gratuito e diretto senza necessità di richiesta medica. Su www.asl3.liguria.it elenco con sedi e orari. Inoltre, presso gli ambulatori infermieristici, così come nelle aree interne l’IFOC (Infermiere di Comunità), insieme alle funzioni prestazionali (ad esempio rilevare parametri vitali) vengono effettuati colloqui motivazionali e personalizzati con i pazienti per fornire informazioni sulle corrette abitudini di vita correlate anche alla prevenzione dei colpi di calo

La ASL 5 ha organizzato una serie di iniziative su tutto il territorio dell’estremo levante ligure, dal 13 al 28 giugno (Qui il programma: https://www.asl5.liguria.it/Home/INCONTRIPREVENZIONEONDATEDICALORE.aspx) nei quali infermieri di famiglia e di comunità incontrano la popolazione per dare informazioni e chiarimenti sulla prevenzione delle ondate di calore.

In allegato la locandina e il vademecum.