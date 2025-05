Sanremo, tutto pronto per l'inaugurazione della mostra "Le Geografie Nautiche di Sara Lovari"

La galleria d’arte La Mongolfiera inaugura la stagione estiva con la mostra personale di Sara Lovari “Le Geografie nautiche di Sara Lovari” che sarà inaugurata domani sabato 24 maggio alle ore 18.00 a Sanremo.

Sara Lovari è un'artista toscana di Àvena di Poppi, classe 1979, che in occasione di questa mostra esplora e crea nelle sue carte nautiche nuove geografie, nuovi mondi e nuove visioni e le realizza attraverso l'assemblaggio di frammenti, di cartine geografiche, mappe nautiche, objets-trouvés, parole, elementi simbolici e racconti.

Ogni oggetto inserito all'interno delle geografie nautiche dell'artista è espressione di un passato, antico o più recente o di una vita, di una storia che attraverso messaggi, talvolta nascosti al di sotto di un francobollo, tornano a vivere.

La sua arte affronta temi universali come l'esplorazione dell'identità o la celebrazione del patrimonio culturale; ogni opera contiene un messaggio talvolta chiarito da parole applicate, altre volte più nascosto, ma evidente a chi vuole approfondire.

Le sue geografie nautiche diventano storie, racconti che ci fanno riflettere e desiderare di viaggiare componendo noi stessi nuove rotte alla ricerca di luoghi inesplorati e identità sconosciute. I suoi lavori sono molto apprezzati da critica, pubblico e collezionisti di tutto il mondo e alcuni di essi sono in permanenza presso il MACS di Catania, il MAEC di Cortona, il National Weather CNT di Oklahoma City, la Collezione Carlo Palli e il Mahindra Museum of living history di Mumbai; dal 2018 è in esposizione presso i giardini del Castello di Poppi la sua scultura monumentale “Le Bebè Gèant”.

La mostra, curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte, sarà inaugurata domani sabato 24 maggio alle ore 18.00 e sarà visitabile fino al 28 giugno presso la Galleria d'Arte La Mongolfiera in via Roma 50 a Sanremo il lunedì e il mercoledì dalle 15.30 alle 19.00; martedì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00, sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00.

All'inaugurazione sarà presente l'Artista che esporrà, solo per il vernissage, la sua installazione itinerante “Damigella con strascico”

Le opere di Sara Lovari saranno anche in vendita sullo shop online della galleria al seguente link https://shop.gallerialamongolfiera.it/shop/artisti/lovari-sara

Per informazioni: 0184 508554 - info@gallerialamongolfiera.it - www.gallerialamongolfiera.it – shop.gallerialamongolfiera.it