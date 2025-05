Spirito sportivo e grande cuore, gli Aquilotti Small del Ventimiglia Basket si piazzano quarti al Torneo Sant'Ampelio (Foto)

Grande prova di carattere e spirito sportivo per i giovanissimi Aquilotti Small del Ventimiglia Basket al torneo di minibasket Sant'Ampelio.

"La squadra, composta da dieci scoiattolini e da un unico, tenace aquilotto, reduce da un’influenza che lo ha tenuto lontano dal campo fino a giovedì scorso, ha partecipato con un entusiasmo contagioso dimostrando impegno e una notevole correttezza nei confronti degli avversari" - fa sapere il Ventimiglia Basket - "Nonostante la sfida di competere con bambini più grandi, i piccoli cestisti ventimigliesi non si sono fatti intimorire e hanno affrontato ogni partita con determinazione e senza alcun timore reverenziale. La fisicità degli avversari ha reso le partite particolarmente impegnative ma i giovani atleti biancorossi hanno saputo difendersi con grinta e astuzia mettendo in mostra i progressi fatti durante gli allenamenti".

Al termine di un torneo combattuto e ricco di emozioni, il Ventimiglia Basket si è classificato al quarto posto. "Un risultato ancora più significativo se si considera la giovane età della squadra e le sfide affrontate. Un piazzamento che lascia l'amaro in bocca solo per la differenza canestri, visto che i piccoli guerrieri biancorossi hanno concluso il torneo a pari punti con la squadra di casa, classificatasi al terzo posto" - commenta il Ventimiglia Basket - "L'esperienza del torneo Sant'Ampelio si è rivelata estremamente positiva e formativa per tutti i partecipanti. Oltre al risultato sportivo, i giovani atleti hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con altre realtà del minibasket e rafforzare i valori fondamentali dello sport: il rispetto per l'avversario, l'impegno e il gioco di squadra".

Grande soddisfazione è stata espressa dagli istruttori Fabio, Cristina, Sara e Luca, che hanno accompagnato e sostenuto i ragazzi durante tutto il torneo: "Siamo davvero orgogliosi di questi bambini che hanno dimostrato un cuore grande e una passione incredibile per il minibasket. La loro educazione e il rispetto mostrato in campo sono un esempio per tutti. Giocare contro avversari più grandi è stata una sfida importante ma l'hanno affrontata con coraggio e senza mai arrendersi. È un'esperienza che sicuramente ripeteremo con grande piacere".

Il torneo Sant'Ampelio si conclude, quindi, con un bilancio ampiamente positivo per il Ventimiglia Basket, che torna a casa con la consapevolezza di avere un vivaio di giovani pronti a crescere e a portare in alto i colori della squadra. "Un plauso va a questi piccoli campioni che, con il loro entusiasmo e la loro grinta, hanno onorato lo sport e la loro città e a tutti i genitori che ci hanno seguito per tutta la giornata" - conclude il Ventimiglia Basket.